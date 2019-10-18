世界長！澳航挑戰19小時1.6萬公里直飛

2019-10-18 13:17 聯合報 編譯 聯合報 編譯 徐榆涵 ／即時報導



澳洲航空（Qantas）將測試從紐約至雪梨的直飛航班，研究人員將觀察19小時的長途飛行對乘客身心狀況有何影響。若未來確定要推出，將是世界最長的直飛航線。

波音789-9客機當地18日晚上（台灣時間18日上午）從紐約啟程，屆時機組人員和乘客約40人會戴上感應裝置，測試能否頂得住馬拉松式的飛航旅行。該航班預計當地20日上午飛抵雪梨。

這段航程長達1萬6000公里，因此只安排40人進行測試，減輕飛機重量，讓飛機不必再加油即可抵達目的地。

VVIP 會員限定！ 使用活動金幣灌溉優質新聞，抽 iPhone 11、仟元現金。 使用活動金幣灌溉優質新聞，抽 iPhone 11、仟元現金。 贊助好新聞 如何使用金幣灌溉新聞 剩餘的活動金幣 枚 活動金幣僅能作為灌溉新聞使用，不能折現、亦不能另作其他用途。參與贊助後，可以參加活動抽獎，並成為 udn 產品的搶先使用者。 贊助好新聞 如何使用金幣灌溉新聞 × ■ 活動時間 2019年10月21日 - 2019年11月20日 ■ 活動辦法 活動期間您可獲得活動金幣 3,000 枚，當您看到優質新聞，即可點按文章中的「贊助好新聞」按鈕贊助該篇文章，且可隨時至會員中心查詢目前金幣的使用狀況。 ■ 贊助說明 聯合新聞網與經濟日報合計，共有 3,000 枚金幣。

每篇文章僅能贊助一次，每次扣 10 枚金幣。

不限一天能贊助幾篇文章。(可一天把3,000枚金幣發完，亦可一天發100枚、 分30天把金幣發完)

越多天登入贊助，中獎機率越高。(一天把3,000枚金幣發完，同等有一次抽 獎機會，分30天把金幣發完，同等有30次抽獎)

活動金幣僅能作為灌溉新聞使用，不能折現、亦不能另作其他用途；活動結束後系統將自動回收金幣並關閉該功能。

參與灌溉新聞後，可以參加活動抽獎，並成為 udn 產品的搶先使用者。 ■ 活動贈品 協助獎：U利點數 200 元， 500 位

灌溉獎：現金獎 5000 元，共 20 位

成長獎：iPhone 11 (64G)，共 2 位 活動結束後，將由系統抽出得獎者，於 11/30 前公佈得獎名單，並以 e-mail 方式通知得獎者領獎。 中獎名單 個資聲明 注意事項 × 恭喜您獲得活動金幣 3,000 枚 在聯合新聞網及經濟日報網點按文章中的「贊助好新聞」，以活動金幣贊助該篇文章，支持心中優質新聞。iPhone 11、仟元現金....等您帶回家。

越多天登入贊助，中獎機率越高 × 提醒：您今天尚未使用活動金幣 點按文章中的「贊助好新聞」，以活動金幣贊助該篇文章，支持心中優質新聞。

iPhone 11、仟元現金....等您帶回家。

越多天登入贊助，中獎機率越高！

澳洲航空執行長喬伊斯（Alan Joyce）稱此次試飛計畫是走在航空業「最前沿的舉動」，此一壯舉從未有過。

來自澳洲兩所大學的科學家將在飛機上監測試飛人員的身體狀況，包括睡眠模式、褪黑激素水平和食物消耗狀況等。飛行員也會配戴設備，讓科學家追蹤腦電波等。

紐約和雪梨時差為15小時，因此時差影響將備受關注。

澳航去年首度推出飛往英國的直飛航線，從澳洲西部城市伯斯起飛，歷經17小時航程抵達倫敦，成為全球最長航線之一。

除了紐約至雪梨的航線外，澳航還計畫在未來幾個月內試飛從倫敦至雪梨的航線。