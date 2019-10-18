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世界長！澳航挑戰19小時1.6萬公里直飛

2019-10-18 13:17聯合報 編譯徐榆涵／即時報導

澳洲航空（Qantas）將測試從紐約雪梨的直飛航班，研究人員將觀察19小時的長途飛行對乘客身心狀況有何影響。若未來確定要推出，將是世界最長的直飛航線

波音789-9客機當地18日晚上（台灣時間18日上午）從紐約啟程，屆時機組人員和乘客約40人會戴上感應裝置，測試能否頂得住馬拉松式的飛航旅行。該航班預計當地20日上午飛抵雪梨。

這段航程長達1萬6000公里，因此只安排40人進行測試，減輕飛機重量，讓飛機不必再加油即可抵達目的地。

澳洲航空執行長喬伊斯（Alan Joyce）稱此次試飛計畫是走在航空業「最前沿的舉動」，此一壯舉從未有過。

來自澳洲兩所大學的科學家將在飛機上監測試飛人員的身體狀況，包括睡眠模式、褪黑激素水平和食物消耗狀況等。飛行員也會配戴設備，讓科學家追蹤腦電波等。

紐約和雪梨時差為15小時，因此時差影響將備受關注。

澳航去年首度推出飛往英國的直飛航線，從澳洲西部城市伯斯起飛，歷經17小時航程抵達倫敦，成為全球最長航線之一。

除了紐約至雪梨的航線外，澳航還計畫在未來幾個月內試飛從倫敦至雪梨的航線。

澳航將於今年底決定雪梨到紐約航線的可行性。喬伊斯表示，最後要基於商業考量決定。

澳洲航空（Qantas）即將測試從紐約飛雪梨的19小時直飛航班。路透
澳洲航空（Qantas）即將測試從紐約飛雪梨的19小時直飛航班。路透
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