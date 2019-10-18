會變貴嗎？歐洲紅酒起司18日起增加關稅 衝擊消費季

2019-10-18 15:56 世界日報 編譯樊蕙／綜合11日電



川普政府18日起，針對歐洲紅酒、蒸餾酒與起司等產品徵收25%的關稅。 (美聯社) 分享 facebook

川普政府對歐洲紅酒、蒸餾酒與起司等產品，徵收25%的關稅，18日生效，對小型零售業者而言，時機真糟。

密西根州酒類業者卡柯斯表示：「恐怖的是，馬上就要進入耶誕季節，每年10月、11月和12月，就是真正能夠賺到錢的時節。」

沒人認為消費者會因此完全不喝波爾多(Bordeaux)和其他法國酒類和蘇格蘭威士忌，或是因此不吃帕瑪森乾酪(Parmesan)或「霍克福」起司(Roquefort)。儘管如此，卡柯斯還是認為，消費者可能會更注意商品的售價。只要消費者因為價格變高而在購買時出現絲毫的遲疑，零售商就可能被迫自行吸收提高的成本。

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酒類零售業者、批發商和進口商已經預期，部分顧客會找沒有被課稅的國家的紅酒或白酒來買。部分業者也可能會選擇進口沒被課關稅國家的酒類，例如南非或智利，也可能改買較便宜的酒類，或國產的波本酒。起司產品也是一樣。

被加徵關稅的商品主要是食物與酒精飲料產品，例如來自英國、瑞士、義大利的起司；來自西班牙的橄欖油；蘇格蘭威士忌，以及來自法國、西班牙與德國的酒類。連廚房用料理刀和大型飛機等設備都被加徵關稅。川普政府此舉是為了報復歐盟對飛機製造商空中巴士公司（Airbus）的補貼。空中巴士是美國波音公司的競爭者。

好消息是，大部分準備在耶誕季節期間銷售的食物與酒類，目前都已經運抵美國境內，準備上架銷售，所以零售業者其實不用準備太多錢來進口耶誕季節商品。

但許多業者與顧客還是擔心這些關稅上路後的長期影響；他們希望美國與歐盟能進行貿易協商取消這些關稅，就像最近對中國的部分產品取消關稅一樣。

許多酒類業者擔心，如果持續徵收這些關稅，到了明夏，受歡迎的法國玫瑰粉紅酒(rose wine)銷量就會下降。這些酒預定在2020年初運抵美國。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康