台股表現要看台積電臉色 這種情況前所未見
2019-10-18 10:34
經濟日報 編譯黃淑玲
／即時報導
彭博資訊報導，今年以來，台股吸引外資買超超過40億美元，其中將近六成流入台積電，推升外資在台積電中的持股比重高達78%。台股指數今年漲15%，接近一半的貢獻來自於台積電的股價推動；僅台積電一家便占台股指數23%權重。
彭博說，台積電實在太強勢，因外資匯入買股，還成為推升台幣升值的力量。
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瀚亞投資駐新加坡基金經理John Tsai告訴彭博：「儘管台積電基本面依然強勁，但是估值看起來沒有幾個月前那麼有吸引力。」今年台積電貢獻了台股45%的漲幅，「是台股權重占比最大的股票，任何台積電的拋售壓力都會制約台股表現。」
銀河-聯昌證券的分析師詹逸群則表示，台積電的高價位部分受到資金支撐，「但資金流向常常取決於地緣政治局勢的變化。」他認為台積電的價位太高，在昨天台積電業績發布之前，詹逸群給予賣出評級，是少數的看空人士。
統一投顧分析師鄭高輯接受彭博電話訪問指出，就產業趨勢來說，台積電現在沒有問題。不過，他說：「台股除了台積電創新高以外，很多其他權值股位置還是比較低。單靠台積電支撐台股往上走會比較辛苦一點，更健康的發展需要其他股票一起帶動。」
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