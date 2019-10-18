左批中國右打美國反臉書勢力 查克柏格演講精華看這裡

2019-10-18 10:02 經濟日報 編譯 經濟日報 編譯 黃淑玲 ／即時報導



臉書創辦人兼執行長查克柏格17日在華府喬治城大學演講。 美聯社 分享 facebook

臉書（Facebook）創辦人兼執行長查克柏格（Mark Zuckerberg）17日在華府喬治城大學演講，以「言論自由」反擊近日外界對臉書政治人物貼文政策的強力批判，也延伸提及中國的內容審查，以下是查克柏格這場演講的要點引述。

● 中國威脅不容小覷

「直到最近，中國以外幾乎每個國家的網際網路，都是由信仰強大言論自由價值的美國平台營運公司所定義。」「然而未來不保證這些價值會勝出。」

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他說，現在全球前十大網際網路平台有六個是中國公司，如果不為言論自由而戰，一旦將來這些中國公司在全世界取得優勢，審查有一天就會成為全球要遵守的規範。

● 舉抖音的內容審查做例子

「提到這些抗議（指香港爭取民主的抗爭活動）都被審查禁絕，甚至在美國市場都如此。」

● 臉書要不要中國市場

「我想在中國提供我們的服務，因為我相信與整個世界聯結的話，有助創造更開放的社會。」；「我曾非常努力想將之實現，但我們從來就沒辦法就能在中國營運與中方達成協議。他們永遠不會讓我們進入。」

● 政治人物的廣告和貼文該不該事實查證再刊登

「我不認為人們希望住在一個內容必須被科技公司判定是100%真實，才能張貼上網的世界裡，」；「人們對政治人物的談話要有能力自己看清楚。」；「在民主社會，我相信該由人民來決定什麼是可信的，而不是讓科技公司來判斷。」