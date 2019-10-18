美國務院致函美企 鼓勵強化與台貿易投資關係

2019-10-18 09:49 聯合報 華盛頓記者 聯合報 華盛頓記者 張加 ／即時報導



美國國務院、商務部與農業部月初共同致函美國500大企業，鼓勵他們強化與台灣的貿易與投資關係。圖為美國與中華民國國旗。本報資料照片 分享 facebook

美國國務院、商務部與農業部近期共同致函美國500大企業，鼓勵強化與台灣的貿易與投資關係；信函提及中國大陸近期不斷施壓各企業矮化對台灣的稱謂，並指出「任何政府都不該將其政治標準，強加於企業提供給客戶的資訊」。

根據本報取得的信函，國務院等部會表示，已收到許多私人企業詢問如何與台灣合作的問題，希望藉此信回覆。

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信中指出，雖然兩岸關係可能敏感，但美國的「一中政策」允許在一系列議題上，與台灣進行商務、文化等方面的交流，且鼓勵這種合作，若遇需小心處理的問題，國務院等部會也隨時準備好協助。

涉外人士指出，這封信是美國政府首次發函美企，鼓勵其提升與台關係，顯示美國政府認真看待中國大陸對國際企業之全面性施壓，並願透過具體方式回應；據了解，美國聯邦政府也將致函美國各州及地方政府，支持強化與台灣的貿易、教育、投資與觀光合作。

涉外人士稱，美國政府曾於2014年5月及2016年8月發函給各地方政府鼓勵與台灣發展經貿與文化關係，但這是美國政府除了發函地方政府外，首次致函私人企業強調美國與台灣之間的友好關係。

信函寫道，台灣是美國第11大貿易夥伴及第9大農業出口地，來自台灣之旅客享有免簽待遇，台灣也是美國第7大留學生來源地，美方盼持續深化與台灣的經濟與文化關係，並深信雙方經貿互動甚為關鍵。

信函指出，台灣在國際貿易體制中扮演關鍵角色，美國各州與企業數十年來也與台灣塑造蓬勃往來關係；美國政府不會命令私人企業以特定方式標示台灣，同時也曾公開強調美國政府立場，即任何政府都不該將其政治標準，強加於企業提供給客戶的資訊

這封聯名信由國務院亞太助卿史達偉（David Stilwell）、商務部代理助理部長史宜恩（Ian Steff）、農業部海外服務署署長艾斯里（Ken Isley）共同簽署。