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成品油庫存減少提振油價 黃金因避險需求走高

2019-10-18 08:27經濟日報 編譯林奕榮／綜合外電

原油庫存增幅大於預期和經濟數據疲弱，抑制油價漲幅。路透
原油庫存增幅大於預期和經濟數據疲弱，抑制油價漲幅。路透
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油價周四上漲，因美國成品油庫存減少，但原油庫存增幅大於預期和經濟數據疲弱，抑制油價漲幅。金價繼續走高，美國經濟數據再次引發市場對經濟放緩的疑慮。

布蘭特原油期貨上漲0.49美元或0.8%，結算價報每桶59.91美元；西德州原油期貨上漲0.57美元或1.1%，結算價報每桶53.93美元。

美國能源資訊署（EIA）周四公布，截至10月11日當周，美國汽油庫存減少260萬桶，餾分油庫存減少380萬桶。但原油庫存增加930萬桶，遠高於預期的增加280萬桶。

Price Futures Group高級能源分析師Phil Flynn表示：「整體而言，最新報告是利多，但庫存增加的部分原因是煉油廠產能利用率下降，令人擔憂。」

美國就業成長和服務業活動放緩，零售銷售七個月來首次下滑，新屋開工和製造業產出也下跌，讓市場對全球經濟成長放緩衝擊能源需求的疑慮加深。

英國脫歐局勢的發展，對油價提供一些支撐。歐盟支持與英國達成的脫歐協議，接下來英國首相強森須說服國會批准該協議。

金價周四上漲，美國經濟數據疲弱以及對英國脫歐協議面臨的風險，提升避險需求。鈀金供給短缺，周四觸及歷史紀錄高點。

黃金現貨上漲0.4%，報每英兩1,495.31美元。美國黃金期貨上漲0.3%，結算價報每英兩1,498.30美元。

RJO Futures資深商品策略師Phillip Streible表示：「地緣政治緊張局勢升溫，美國聯準會（Fed）可能繼續降息，支撐金價。」

鈀金下跌0.4%，報每英兩1,760.14美元，盤中觸及1,783.21美元的歷史高點。儘管汽車產業疲軟，但市場對這種貴金屬供給不足的疑慮，促使其價格今年來上漲逾41%。

英國金價
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