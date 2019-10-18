臉書CEO高舉言論自由 抨擊抖音配合中國審查香港內容

2019-10-18 08:11 經濟日報 編譯 經濟日報 編譯 黃淑玲 ／即時報導



臉書執行長查克柏格17日在華府喬治城大學演講。 美聯社 分享 facebook

最近兩年因為假消息、違害隱私等許多問題備受批評的臉書（Facebook）執行長查克柏格，周四（17日）反擊這些責難。他在華府喬治城大學演講時，強調致力維護言論自由這個美國的一貫價值。

他在演說中同時抨擊了中國的言論審查，提及抖音配合北京政府的審查，過濾有關香港抗議活動的影片，反問：「這是我們要的網際網路嗎？」臉書旗下的Facebook、Instagram、WhatsApp等社群平台，現在未在中國營運。他表示係因為中國政府禁止特定內容。

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臉書先前曾經多年嘗試要取得中國市場准入，都沒有成功。查克柏格說：「他們應該永遠不會讓我們進入。」

外界近來要求臉書應該加強管控發表在其上的訊息，查克柏格對此斷然拒絕。金融時報說，查克柏格自認臉書不對政治人物的廣告或貼文進行事實查證，是言論自由的捍衛者。

上個月臉書發表的一項政策引發強烈反對，儘管臉書已有查證可能是假新聞或不實內容的機制，該公司仍宣布將政治人物排除在審查機制之外，他們刊載於臉書的廣告和內容不必經過第三方的事實查證。查克柏格說，他考慮過臉書是不是乾脆完全禁止政治廣告，後來認定不該這麼做。

華爾街日報說，查克柏格如此評論臉書的政治內容政策勢將對已經高漲的批評臉書聲浪火上澆油。查克柏格再過幾天就要進國會山莊接受議員們的質問。