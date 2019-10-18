親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
美國撤軍引動亂
美中貿易戰風雲
國際焦點
世界萬象
奇聞不要看
全球財經
美國新聞
轉角國際

2千年前有電鍍…假到太荒唐 一流大學博物館滿滿贗品

無力...核汙水不是最慘 核災擊不垮的福島人為這事大撤退

臉書CEO高舉言論自由 抨擊抖音配合中國審查香港內容

2019-10-18 08:11經濟日報 編譯黃淑玲／即時報導

臉書執行長查克柏格17日在華府喬治城大學演講。 美聯社
臉書執行長查克柏格17日在華府喬治城大學演講。 美聯社
分享

最近兩年因為假消息、違害隱私等許多問題備受批評的臉書（Facebook）執行長查克柏格，周四（17日）反擊這些責難。他在華府喬治城大學演講時，強調致力維護言論自由這個美國的一貫價值。

他在演說中同時抨擊了中國的言論審查，提及抖音配合北京政府的審查，過濾有關香港抗議活動的影片，反問：「這是我們要的網際網路嗎？」臉書旗下的Facebook、Instagram、WhatsApp等社群平台，現在未在中國營運。他表示係因為中國政府禁止特定內容。

臉書先前曾經多年嘗試要取得中國市場准入，都沒有成功。查克柏格說：「他們應該永遠不會讓我們進入。」

外界近來要求臉書應該加強管控發表在其上的訊息，查克柏格對此斷然拒絕。金融時報說，查克柏格自認臉書不對政治人物的廣告或貼文進行事實查證，是言論自由的捍衛者。

上個月臉書發表的一項政策引發強烈反對，儘管臉書已有查證可能是假新聞或不實內容的機制，該公司仍宣布將政治人物排除在審查機制之外，他們刊載於臉書的廣告和內容不必經過第三方的事實查證。查克柏格說，他考慮過臉書是不是乾脆完全禁止政治廣告，後來認定不該這麼做。

華爾街日報說，查克柏格如此評論臉書的政治內容政策勢將對已經高漲的批評臉書聲浪火上澆油。查克柏格再過幾天就要進國會山莊接受議員們的質問。

廣告北京假新聞抖音臉書祖克柏Instagram
【愛喝咖啡的您 請進】經典咖啡 獨享 10 杯周周抽

相關新聞

上季多626萬付費會員 Netflix海外訂戶大增

2019-10-18 00:18

全球最佳品牌／蘋果七連霸 臉書價值大降跌出前十

2019-10-18 00:19

企業財報亮眼、地緣政治風險降低 美股全面上揚

2019-10-18 07:01

大摩上季財報優於預期

2019-10-18 01:51

IMF：美日股市被高估

2019-10-18 01:51

雀巢整頓瓶裝水業務

2019-10-18 00:16

IBM營收 連五季下滑

2019-10-18 00:16

雀巢宣布將在未來三年 實施201億美元庫藏股計畫

2019-10-17 18:08

英國和歐盟達成脫歐協議！英鎊勁升

2019-10-17 18:01

臉書和蘋果搶租107年古蹟建築

2019-10-17 12:54

軟銀傳準備50億美元紓解WeWork財務困局

2019-10-17 11:35

電子產品出貨下滑 新加坡9月非石油出口連續七個月萎縮

2019-10-17 10:24

Netflix財報憂喜參半 盤後股價一度大漲近10%

2019-10-17 09:37

Fed褐皮書：美經濟溫和成長 前景受貿易政策衝擊

2019-10-17 09:03

繼IMF之後 世銀也可能再度下修全球經濟展望

2019-10-17 08:30

Google想站穩市場...先找利基

2019-10-17 02:23

高盛CEO盛讚Apple Card

2019-10-17 02:23

Google秀新品 智慧機吸睛

2019-10-17 02:23

美銀Q3獲利減 股價未受傷

2019-10-17 02:23

英提新協議 趕月底脫歐

2019-10-17 02:23

南韓降息 今年第二次

2019-10-17 02:23

歐元區通膨探三年低點

2019-10-17 02:23

美上月零售銷售 意外下滑

2019-10-17 02:23

諾貝爾物理獎揭曉 瑞士與美國三人獲獎

2019-10-08 18:00

卡紹吉逝世一周年 19 NGO聯名促調查

2019-10-02 13:36

史賓塞專欄／新興經濟體的新弱點

2018-08-27 01:38

彭博資訊專欄／OPEC補得了伊朗供給缺口嗎？

2018-05-07 00:31

桑默斯專欄／金融情勢混沌…祝鮑威爾順風

2018-02-06 01:10

彭博資訊專欄／葉奶奶帶來安全感...市場想念

2018-02-04 00:40

彭博資訊專欄／美財長談美元…搞錯重點了

2018-01-29 00:10

伊爾艾朗專欄／美元弱勢 不致衝擊全球復甦

2018-01-20 00:14
看更多

熱門文章

台女穿「一條線比基尼」原因曝光 男友批菲警未守諾

2019-10-17 10:37

36歲生44個小孩！醫生割除子宮叫她不要再生了

2019-10-17 12:29

日大學選美出現146公分小蘿莉 男網友看了險暴動

2019-10-17 20:49

厄利垂亞Sim卡如金沙珍貴 無提款機要到銀行連領11個月才能買輛車

2019-10-17 11:00

英國和歐盟達成脫歐協議！英鎊勁升

2019-10-17 18:01

歐盟與英國宣布達成脫歐協議 等待英國會表決

2019-10-17 17:54

富豪花百萬買「搭到飽」機票 多年後航空公司卻被搭到破產

2019-10-17 16:55

核汙水不是最慘…核災擊不垮的福島人 為這事大撤退

2019-10-18 08:00

不甩川普警告信 土耳其總統厄多安直接丟進垃圾桶

2019-10-17 17:33

美致土國元首信曝光！川普露骨威嚇：別當傻子小心臭名

2019-10-17 09:58

影／小三生政客 vs 情緒崩潰 川普、波洛西激烈互罵

2019-10-17 12:42

影／美國小女孩喜獲收養 對養母真情告白讓人心都融了

2019-10-17 15:35

風暴+地震 科學家發現新型天災風暴震

2019-10-17 15:38

路透獨家：衛星影像顯示 中國航母製造廠基建大幅擴充

2019-10-17 16:52

英相強生興奮過後 得面臨殘酷現實

2019-10-17 22:17

【重磅快評】哈吉貝讓福島三一一災區慘狀重現

2019-10-17 09:53

行李超重不想加錢 她將2.5公斤衣褲套上身解套

2019-10-17 16:21
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top