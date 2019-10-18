台積電ADR連二跌 換算台幣仍逾304元
2019-10-18 07:19
經濟日報 編譯劉忠勇
／即時報導
台積電ADR連二日下跌，高出台北交易溢價減為3.8% 。
台積電跌08%收49.75美元，換算後相當於台幣304.67元。費城半導體指數0.3%。
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美股周四上漲，一系列企業財報優於預期，加上地緣政治風險降溫，推升美股接近歷史新高。
道瓊工業指數收漲24.18點或0.1%，至27,26.16點；標普500指數上漲8.28點或0.3%，報2,997.97點；那斯達克指數收漲32.67點或0.4%，漲至8,156.85點。
台灣加權股價指數昨天漲22.05點，收11,186.88點。台積電跌1%。
以下是台股ADR各股溢價率／折價率
個股 ADR代碼 ADR收盤（換算後） 漲跌幅（%） 台北上市股票收盤價 溢價率（%）
日月光投控ASX 76.70 +0.80 77.40 -0.90
中華電 CHT 111.64 +0.08 112.50 -0.76
台積電 TSM 304.67 -0.76 293.50 3.81
聯電 UMC 13.41 -0.45 13.80 -2.81
*註：匯率依據紐約時間下午6:30的彭博報價
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