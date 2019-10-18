IMF：美日股市被高估

2019-10-18 01:51 經濟日報 編譯 經濟日報 編譯 湯淑君 ／綜合外電



國際貨幣基金（IMF）表示，低利率環境驅使投資人追逐較高收益，導致風險性的資產價位被高估，包括美國股市在內。

IMF日前發布最新全球金融穩定報告說：「日本和美國的股市似乎被高估。」IMF並警告，一旦市場估值高得離譜，就會升高行情突然大幅修正的可能性。

VVIP 會員限定！ 使用活動金幣灌溉優質新聞，抽 iPhone 11、仟元現金。 使用活動金幣灌溉優質新聞，抽 iPhone 11、仟元現金。 贊助好新聞 如何使用金幣灌溉新聞 剩餘的活動金幣 枚 活動金幣僅能作為灌溉新聞使用，不能折現、亦不能另作其他用途。參與贊助後，可以參加活動抽獎，並成為 udn 產品的搶先使用者。 贊助好新聞 如何使用金幣灌溉新聞 × ■ 活動時間 2019年10月21日 - 2019年11月20日 ■ 活動辦法 活動期間您可獲得活動金幣 3,000 枚，當您看到優質新聞，即可點按文章中的「贊助好新聞」按鈕贊助該篇文章，且可隨時至會員中心查詢目前金幣的使用狀況。 ■ 贊助說明 每篇文章僅能贊助一次，每次扣 10 枚金幣。

不限一天能贊助幾篇文章。(可一天把3,000枚金幣發完，亦可一天發100枚、 分30天把金幣發完)

越多天登入贊助，中獎機率越高。(一天把3,000枚金幣發完，同等有一次抽 獎機會，分30天把金幣發完，同等有30次抽獎)

活動金幣僅能作為灌溉新聞使用，不能折現、亦不能另作其他用途；活動結束後系統將自動回收金幣並關閉該功能。

參與灌溉新聞後，可以參加活動抽獎，並成為 udn 產品的搶先使用者。 ■ 活動贈品 每篇文章僅能贊助一次，每次扣 10 枚金幣。

協助獎：U利點數 200 元， 500 位

灌溉獎：現金獎 5000 元，共 20 位

成長獎：iPhone 11 (64G)，共 2 位 活動結束後，將由系統抽出得獎者，於 11/30 前公佈得獎名單，並以 e-mail 方式通知得獎者領獎。 中獎名單 個資聲明 注意事項 × i 恭喜您獲得活動金幣 3,000 枚 點按文章中的「贊助好新聞」，以活動金幣贊助該篇文章，支持心中優質新聞。

iPhone 11、仟元現金....等您帶回家。

越多天登入贊助，中獎機率越高！ × i 提醒：您今天尚未使用活動金幣 點按文章中的「贊助好新聞」，以活動金幣贊助該篇文章，支持心中優質新聞。

iPhone 11、仟元現金....等您帶回家。

越多天登入贊助，中獎機率越高！

IMF說，投資人似乎相信，聯準會（Fed）和其他央行會迅速採取行動因應金融情勢急縮，因此暗中提供防止股價大跌的助力。之前這種安全網稱為「葛林斯班賣權」，如今改稱「鮑爾賣權」，意指Fed主席實施寬鬆措施為股市護盤。

IMF說，投資人相信央行會出手救市，忽略了國際貿易政策衝突和全球經濟展望不明的潛在風險，從今年市場波動率大致維持在低點可見一斑。

報告指出，企業獲利展望不明，已降低根據基本面算出的股票估值，但4月迄今美國股價照漲不誤。標普500指數和道瓊工業指數現在仍盤旋在歷史高檔區。

金融市場似乎以為，全球央行政策已來到轉折點，過去幾年讓貨幣政策回歸正軌的努力已結束。IMF認為這種轉變顯示，「利率和央行資產負債表持續正常化的難度可能高於預期」。IMF警告，更寬鬆的金融情勢固然能支撐經濟成長並協助緩和短期的下行風險，但也會鼓勵冒險行為、升高金融風險，這將威脅全球成長與金融穩定。

另一方面，Fed在16日公布的褐皮書顯示，儘管美國經濟以微幅到溫和的步伐擴張，但許多企業都已調降未來一年的展望，今年有投票權的芝加哥聯準銀行伊凡斯同日說，基於美國經濟展望所面臨的風險，Fed可能會想考慮再度降息。