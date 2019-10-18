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IMF：美日股市被高估

2019-10-18 01:51經濟日報 編譯湯淑君／綜合外電

國際貨幣基金（IMF）表示，低利率環境驅使投資人追逐較高收益，導致風險性的資產價位被高估，包括美國股市在內。

IMF日前發布最新全球金融穩定報告說：「日本和美國的股市似乎被高估。」IMF並警告，一旦市場估值高得離譜，就會升高行情突然大幅修正的可能性。

IMF說，投資人似乎相信，聯準會（Fed）和其他央行會迅速採取行動因應金融情勢急縮，因此暗中提供防止股價大跌的助力。之前這種安全網稱為「葛林斯班賣權」，如今改稱「鮑爾賣權」，意指Fed主席實施寬鬆措施為股市護盤。

IMF說，投資人相信央行會出手救市，忽略了國際貿易政策衝突和全球經濟展望不明的潛在風險，從今年市場波動率大致維持在低點可見一斑。

報告指出，企業獲利展望不明，已降低根據基本面算出的股票估值，但4月迄今美國股價照漲不誤。標普500指數和道瓊工業指數現在仍盤旋在歷史高檔區。

金融市場似乎以為，全球央行政策已來到轉折點，過去幾年讓貨幣政策回歸正軌的努力已結束。IMF認為這種轉變顯示，「利率和央行資產負債表持續正常化的難度可能高於預期」。IMF警告，更寬鬆的金融情勢固然能支撐經濟成長並協助緩和短期的下行風險，但也會鼓勵冒險行為、升高金融風險，這將威脅全球成長與金融穩定。

另一方面，Fed在16日公布的褐皮書顯示，儘管美國經濟以微幅到溫和的步伐擴張，但許多企業都已調降未來一年的展望，今年有投票權的芝加哥聯準銀行伊凡斯同日說，基於美國經濟展望所面臨的風險，Fed可能會想考慮再度降息。

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