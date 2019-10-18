大摩上季財報優於預期

2019-10-18 01:51 經濟日報 編譯 經濟日報 編譯 林聰毅 ／綜合外電



受惠於債券交易營收以及併購顧問費增加，摩根士丹利公司（Morgan Stanley，大摩）上季營收與獲利皆優於市場預期，早盤股價勁升3.2%。

大摩在9月底結束的第3季淨利，由一年前的21.1億美元（每股1.17美元）增加3%至21.7億美元（每股1.27美元），上季淨營收則由一年前的99億美元增至100億美元，都優於分析師預估。

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其中以債券交易部門表現最佳，業績激增21%，而非分析師預估的下滑5%。投資銀行業務的表現也超越預期，在固定收益承銷與併購顧問費增加下，營收成長5%至15.4億美元。

做為衡量獲利能力指標的大摩股東權益報酬率（ROE）為11.2％，其他已發布財報的同業則在9%至15%之間。大摩執行長高曼（James Gorman）說，儘管市場波動，加上夏季業績通常會減緩，但該公司上季獲利強勁。大摩股價17日盤中漲3.2%至44.16美元。

大摩是最後一家發布財報的美國大型投銀，由於固定收益市場波動、地緣政治持續緊張，以及貿易糾紛，分析師並不看好業者的營收前景。但業者發布的上季財報大多優於市場預期。