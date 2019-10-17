雀巢宣布將在未來三年 實施201億美元庫藏股計畫

2019-10-17 18:08 經濟日報 編譯 經濟日報 編譯 黃嘉洵 ／綜合外電



全球食品巨擘雀巢（Nestle）脫手護膚事業後決定回饋股東，宣布在2020年到2022年實施規模200億瑞士法郎（201億美元）的庫藏股計畫。

雀巢執行長施耐德自2017年開始推出為期三年的整頓計畫，股票回購為整頓計畫正加快步伐的最新跡象。整頓計畫瞄準提振營收成長與利潤率，同時出售表現不佳的業務。如同其他消費品大廠，雀巢正試圖抓住消費者快速轉變的口味，以及網購崛起帶來的新型消費行為。

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雀巢近期以102億瑞郎向私募股權出售護膚業務，並仍計劃在今年底以前出售冷切肉部門Herta，這些處分資產的舉措是為了推動雀巢資產組合現代化並加速成長，同時將現金發還股東。雀巢表示，若找到更適合擴展業務的投資方式，不排除縮減庫藏股規模。

雀巢在聲明中表示：「雀巢董事會和執行管理階層傾向透過價值創造的投資，擴展食品、飲料、營養品等核心業務的規模。若在實施庫藏股期間出現大規模收購案，向股東派發的現金將有相應調整。」

拜寵物食品Purina和嬰兒配方奶粉強勁業績所賜，雀巢今年1到9月營收成長亮眼，使該公司維持年度財務目標不變。雀巢今年至9月的營收較去年同期成長2.9%至684億瑞士法郎，大致符合市場預期。