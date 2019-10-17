親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
美中貿易戰風雲
國際焦點
世界萬象
奇聞不要看
全球財經
美國新聞
轉角國際

歐盟與英國宣布達成脫歐協議 等待英國會表決

潤寅詐貸案 9家銀行遭金管會開罰共800萬元

雀巢宣布將在未來三年 實施201億美元庫藏股計畫

2019-10-17 18:08經濟日報 編譯黃嘉洵／綜合外電

全球食品巨擘雀巢（Nestle）脫手護膚事業後決定回饋股東，宣布在2020年到2022年實施規模200億瑞士法郎（201億美元）的庫藏股計畫。

雀巢執行長施耐德自2017年開始推出為期三年的整頓計畫，股票回購為整頓計畫正加快步伐的最新跡象。整頓計畫瞄準提振營收成長與利潤率，同時出售表現不佳的業務。如同其他消費品大廠，雀巢正試圖抓住消費者快速轉變的口味，以及網購崛起帶來的新型消費行為。

雀巢近期以102億瑞郎向私募股權出售護膚業務，並仍計劃在今年底以前出售冷切肉部門Herta，這些處分資產的舉措是為了推動雀巢資產組合現代化並加速成長，同時將現金發還股東。雀巢表示，若找到更適合擴展業務的投資方式，不排除縮減庫藏股規模。

雀巢在聲明中表示：「雀巢董事會和執行管理階層傾向透過價值創造的投資，擴展食品、飲料、營養品等核心業務的規模。若在實施庫藏股期間出現大規模收購案，向股東派發的現金將有相應調整。」

寵物食品Purina和嬰兒配方奶粉強勁業績所賜，雀巢今年1到9月營收成長亮眼，使該公司維持年度財務目標不變。雀巢今年至9月的營收較去年同期成長2.9%至684億瑞士法郎，大致符合市場預期。

雀巢宣布，將在2020年到2022年實施規模200億瑞士法郎的庫藏股計畫。路透
雀巢宣布，將在2020年到2022年實施規模200億瑞士法郎的庫藏股計畫。路透
分享

瑞士寵物
【愛喝咖啡的您 請進】經典咖啡 獨享 10 杯周周抽

相關新聞

英國和歐盟達成脫歐協議！英鎊勁升

2019-10-17 18:01

臉書和蘋果搶租107年古蹟建築

2019-10-17 12:54

軟銀傳準備50億美元紓解WeWork財務困局

2019-10-17 11:35

電子產品出貨下滑 新加坡9月非石油出口連續七個月萎縮

2019-10-17 10:24

Netflix財報憂喜參半 盤後股價一度大漲近10%

2019-10-17 09:37

Fed褐皮書：美經濟溫和成長 前景受貿易政策衝擊

2019-10-17 09:03

繼IMF之後 世銀也可能再度下修全球經濟展望

2019-10-17 08:30

Google想站穩市場...先找利基

2019-10-17 02:23

高盛CEO盛讚Apple Card

2019-10-17 02:23

Google秀新品 智慧機吸睛

2019-10-17 02:23

美銀Q3獲利減 股價未受傷

2019-10-17 02:23

英提新協議 趕月底脫歐

2019-10-17 02:23

南韓降息 今年第二次

2019-10-17 02:23

歐元區通膨探三年低點

2019-10-17 02:23

美上月零售銷售 意外下滑

2019-10-17 02:23

南韓今年2度降息 追平史上低點

2019-10-17 00:34

恐慌指數下滑至11周低點 美股警報可能解除

2019-10-16 21:57

投資大咖說此人當選美國總統 股市將跌25%

2019-10-16 21:15

美9月零售銷售意外下滑 Fed本月三度降息可能性上升

2019-10-16 20:55

東南亞別等了 IIF：製造業遷出大陸的腳步非常緩慢

2019-10-16 20:41

歐元區通膨率意外下修 觸及近三年低點

2019-10-16 20:31

高盛執行長：Apple Card是歷來推出最成功的信用卡

2019-10-16 19:00

美銀：「股6債4」資產配置 不合時宜了！

2019-10-16 16:36

臉書加密幣協會 成軍

2019-10-16 00:56

極端空頭 經理人增持現金

2019-10-16 00:56

小摩獲利 連七季跳增

2019-10-16 00:56

美不確定性 金融市場亂源

2019-10-16 00:56

貿易緊張衝擊 IMF五度下修全球經濟成長

2019-10-16 00:56

韓攻綠能車 拚全球第一

2019-10-16 00:54

舊金山無人店大戰 開打

2019-10-16 00:54

諾貝爾物理獎揭曉 瑞士與美國三人獲獎

2019-10-08 18:00

卡紹吉逝世一周年 19 NGO聯名促調查

2019-10-02 13:36

史賓塞專欄／新興經濟體的新弱點

2018-08-27 01:38

彭博資訊專欄／OPEC補得了伊朗供給缺口嗎？

2018-05-07 00:31

桑默斯專欄／金融情勢混沌…祝鮑威爾順風

2018-02-06 01:10

彭博資訊專欄／葉奶奶帶來安全感...市場想念

2018-02-04 00:40

彭博資訊專欄／美財長談美元…搞錯重點了

2018-01-29 00:10

伊爾艾朗專欄／美元弱勢 不致衝擊全球復甦

2018-01-20 00:14
看更多

熱門文章

麥當勞下班接到電話 台裔19歲青年成紐西蘭最年輕市議員

2019-10-17 09:10

台女穿「一條線比基尼」原因曝光 男友批菲警未守諾

2019-10-17 10:37

36歲生44個小孩！醫生割除子宮叫她不要再生了

2019-10-17 12:29

厄利垂亞Sim卡如金沙珍貴 無提款機要到銀行連領11個月才能買輛車

2019-10-17 11:00

沒大腦卻能學習！這種神秘生物有七百多種性別

2019-10-17 08:53

女攝影師被原木砸中意外身亡 真相卻是2少年惡作劇

2019-10-16 20:34

投資大咖說此人當選美國總統 股市將跌25%

2019-10-16 21:15

救人救到心累！這度假勝地求旅客別用Google地圖

2019-10-16 21:28

美致土國元首信曝光！川普露骨威嚇：別當傻子小心臭名

2019-10-17 09:58

任正非：美中不會出現「新冷戰」6G技術十年內投入使用

2019-10-16 18:35

美參議員：習近平恐為美國長期威脅

2019-10-17 06:42

強生對歐盟讓步 英國趕31日前脫歐

2019-10-17 00:40

影／小三生政客 vs 情緒崩潰 川普、波洛西激烈互罵

2019-10-17 12:42

歐盟與英國宣布達成脫歐協議 等待英國會表決

2019-10-17 17:54

【重磅快評】哈吉貝讓福島三一一災區慘狀重現

2019-10-17 09:53

櫻花妹自創3分鐘「全力鬼叫減肥法」！半年狂減32kg變正妹

2019-10-16 20:43

美股三大指數全面走低 零售銷售數據下滑引疑慮

2019-10-17 07:18

行李超重不想加錢 她將2.5公斤衣褲套上身解套

2019-10-17 16:21

美凍結18名涉嫌操縱市場者資產 多人位於中國

2019-10-17 11:42

影／菲律賓6.4強震增至5死 天搖地動畫面曝光

2019-10-17 12:27

恐慌指數下滑至11周低點 美股警報可能解除

2019-10-16 21:57

臉書和蘋果搶租107年古蹟建築

2019-10-17 12:54

川普派副手潘斯前往土耳其調停 總統厄多安悍然拒見

2019-10-16 20:27

美國務院新規 中國駐美官員須事前通報在美接觸對象

2019-10-17 09:21

穆迪分析公司預測 川普明年將輕鬆連任

2019-10-16 19:20

美軍急拆基地設施 倉促撤離敘利亞

2019-10-17 00:30

影／美國小女孩喜獲收養 對養母真情告白讓人心都融了

2019-10-17 15:35

富豪花百萬買「搭到飽」機票 多年後航空公司卻被搭到破產

2019-10-17 16:55

首張植物自拍照！蕨類發電拍自己

2019-10-17 11:55

英國脫歐協議繼續接近達成 希望今天可有成果

2019-10-17 07:41

敘利亞政策會議川普開罵 裴洛西：總統情緒崩潰

2019-10-17 09:10

路透獨家：衛星影像顯示 中國航母製造廠基建大幅擴充

2019-10-17 16:52

不甩川普警告信 土耳其總統厄多安直接丟進垃圾桶

2019-10-17 17:33

東南亞別等了 IIF：製造業遷出大陸的腳步非常緩慢

2019-10-16 20:41

聖淘沙魚尾獅塔拆除倒數 大吳哥中心塔明年起暫時封閉

2019-10-17 11:22

美府院決裂？川普、眾院議長互罵：三流政客、精神崩潰

2019-10-17 10:28

Google秀新品 智慧機吸睛

2019-10-17 02:23

壞壞萌雪怪出現中國九段線 菲外長籲民眾罷看

2019-10-17 09:42

下月APEC川習會 美中有望簽協議

2019-10-17 01:45

威脅猶太生「不做功課關進毒氣室」 英代課師引公憤遭解僱

2019-10-17 10:26
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top