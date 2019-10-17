臉書和蘋果搶租107年古蹟建築

2019-10-17 12:54 聯合報 編譯 聯合報 編譯 季晶晶 ／即時報導



澳洲媒體news.com.au報導，祖克柏的臉書和庫克的蘋果兩家公司正爭搶紐約曼哈頓一棟有107年歷史、預定明年翻修完成的地標性辦公大樓。

臉書正洽談承租這個共有68,748平方公尺的辦公空間。這棟莊嚴宏偉的全白建築以前是郵局，座落於麥迪遜廣場花園對面。

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但消息人士透露，今年稍早參觀過翻修工程的蘋果也突然決定，想租這棟四層樓高建築的全部辦公空間，包括屋頂正在施工、有花園環繞的新樓層。

兩大科技巨擘爭搶對決，讓業主沃納多房產信託公司（Vornado Realty Trust）十分為難。消息人士說，市值是臉書兩倍多的蘋果「信譽較佳」，但沃納多房產信託公司董事長羅斯（Steve Roth）顯然比較偏向臉書。臉書也承租了沃納多在紐約市的另一棟辦公樓，羅斯自2013年起就和他們打交道。