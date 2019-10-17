軟銀傳準備50億美元紓解WeWork財務困局
2019-10-17 11:35
經濟日報 編譯黃淑玲
／即時報導
彭博資訊與路透均報導，軟體銀行（SoftBank）準備提供大約50億美元融資，協助共享辦公室新創公司WeWork解決現金緊縮問題。路透獨家指出，WeWork董事會將成立一個特別委員會來考慮是否接受。
董事會的特別委員會也將同時審議WeWork主要貸款銀行摩根大通的融資方案，再決定究竟要採用軟銀還是小摩所提的紓困計畫。
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彭博由知情人士得到的消息說，軟銀的資金將不是來自願景基金，而是直接由軟銀出資。
華爾街日報在本周稍早已報導，針對金援WeWork，目前有兩個方案同時在討論，一是由最大股東軟銀（約持有三分之一股權）注資，二是由摩根大通安排融資。
如果WeWork最終決定採用軟銀紓困方案，創辦人紐曼在WeWork的投票權將會大量轉移到軟銀手中，軟銀也將在WeWork的營運中將扮演更重要的角色。已被拔去執行長職位的紐曼會更加邊緣化。
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