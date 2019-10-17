Netflix財報憂喜參半 盤後股價一度大漲近10%
2019-10-17 09:37
經濟日報 編譯黃淑玲
／即時報導
Netflix公布上季（第3季）財報，全球付費訂閱淨增戶數略優於預期，但美國國內訂戶淨增數量不如預期。路透指出，財報數字顯示Netflix第3季與第2季相比，業績已有反彈，一掃投資人先前擔憂市場競爭日多的陰霾，股價在盤後交易大漲9.2%。
Netflix公告的第3季全球付費訂閱淨增戶數為677萬戶，略高於路孚特IBES資料估第3季付費訂閱戶淨增670萬。不過彭博的估計是680萬戶。美國國內付費訂戶，第3季淨增52萬戶，低於分析師預期的大約80萬戶。
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上季淨收入6.65億美元，或每股盈餘1.47美元，優於路孚特與彭博預期。營收52.5億美元，則是低於預期。
展望本季，Netflix預測付費訂閱淨增戶數760萬戶，遠低於路孚特預期的940萬戶或彭博所估的932萬戶。本季Netflix面臨許多新的市場競爭，11月迪士尼的Disney+串流服務開始，Apple的許多原創影片也在11月陸續公開。明年HBO Max和Comcast的新服務也要加入戰局。
Netflix在第2季時，美國國內訂戶出現8年來首見的衰退，全球訂戶數也未達標。
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