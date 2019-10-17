Fed褐皮書：美經濟溫和成長 前景受貿易政策衝擊

2019-10-17 09:03 經濟日報 編譯 經濟日報 編譯 林奕榮 ／綜合外電



美國聯準會（Fed）褐皮書指出，美國經濟在9月和10月初小幅至溫和成長，物價上漲步調溫和，但許多企業對未來幾個月的前景更加悲觀，反映美國貿易政策的繼續衝擊經濟前景。

Fed周三公布的褐皮書報告指出，多數企業預期經濟將持續擴張，但下調未來6至12個月的成長預期。一些地區表示，貿易緊張局勢持續和全球成長放緩，拖累經濟活動和資本支出。

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美中貿易戰已經持續15個月，美國9月製造業活動降至10年低點，企業投資放緩，主因關稅不確定性導致企業延後決策。

報告表示，許多地區訂單疲軟，製造商因而裁員，零售商和製造商的成本都在上升，大多是受新關稅影響的產品。

相較之下，家庭支出「穩定」，非金融服務活動「穩定成長」。

Fed聯邦公開市場委員會（FOMC）將於10月29日至30日舉行決策會議，Fed今年已兩度降息，主席鮑爾稱降息是針對全球經濟成長放緩、貿易緊張局勢和低通膨的預防性措施，以維持史上最長的經濟擴張。