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台股ADR漲跌互見 台積電跌0.52%

2019-10-17 08:39經濟日報 編譯林奕榮／綜合外電

台股ADR周三漲跌互見，台積電跌0.52%。

道瓊工業指數下跌22.82點或0.08%，跌至27,001.98點；標普500指數收跌5.99點或0.20%，報2,989.69點；那斯達克指數下跌24.52點或0.3%，報8,124.18點。

台灣加權股價指數周三上漲51.03點或0.46%，收11,162.83點。

以下是台股ADR各股周三收盤報價：

個股 ADR代碼 收盤（美元） 漲跌幅（%）

日月光投控ASX 4.97 +0.40

中華電 CHT 36.43 -0.09

台積電 TSM 50.13 -0.52

聯電 UMC 2.20 +0.00

資料來源：彭博資訊

台股台積電標普
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