繼IMF之後 世銀也可能再度下修全球經濟展望
2019-10-17 08:30
經濟日報 編譯黃淑玲
／路透16日電
世界銀行總裁馬爾帕斯說，由於貿易與投資流動的不確定性，世銀可能再度下調對全球經濟成長的預測。但他沒有特別再呼籲美國與中國解決貿易彼此的爭端。
世銀與國際貨幣基金（IMF）在美國華府召開年會，會前馬爾帕斯對媒體說：「看著今天的數據，我們可能要在6月已經下調的基礎上，進一步再調降對經濟成長的展望。」
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世銀今年6月將今年全年的全球經濟成長率下修了0.3個百分點至2.6%。
IMF則在本周二已經再度調降今年全球經濟成長率預測至十年來最低，預估今年世界經濟成長率為3%，明年的成長預測為3.4%。IMF高階官員也對記者表示，美中兩大經濟體的貿易緊張，是全球經濟的顯著風險來源。
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