美元走低 零售銷售數據反映經濟放緩跡象

2019-10-17 07:39 經濟日報 編譯 經濟日報 編譯 林奕榮 ／綜合外電



美元周三下跌，因美國零售銷售數據疲弱，經濟出現進一步放緩態勢，為美國聯準會（Fed）降息提供依據。

DXY美元指數下跌0.3%，至97.998。

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美國9月零售銷售七個月來首次下滑，反映製造業的疲弱可能蔓延至整體經濟。MAF Global Forex策略師Marc-Andre Fongern表示：「美國經濟確實出現疲軟的跡象。」

凱投宏觀資深美國分析師Michael Pearce表示，整體而言，零售銷售數據經濟成長正在放緩的觀點。

美元兌日圓下跌0.1%，兌瑞郎下跌0.39%。對美中貿易緊張局勢的疑慮揮之不去，抑制投資人的風險偏好。美中上周達成局部貿易協議，一度令市場振奮，但協議缺乏細節，抑制市場的樂觀情緒。

Fongern表示，中美達成一項可信的局部協議，美元才可能大幅貶值。華府和北京的貿易緊張局勢家具，整體而言對美元有利，因為投資人認為美國比競爭對手更能承受貿易戰衝擊。

英鎊兌美元在五個月高點附近波動，有關英國和歐盟是否即將達成脫歐協議的消息相互矛盾。目前看來，英國脫歐協議接近達成，但英國首相強森仍須確保政府和議會批准其脫歐計畫。

英鎊兌美元紐約尾盤上漲0.34%。