美參議員：習近平恐為美國長期威脅
2019-10-17 06:42
聯合報 華盛頓記者張加
／即時報導
美國聯邦參議院外委會亞太小組主席賈德納16日直指，中國大陸國家主席習近平對於美國安全與利益及全球穩定，可能是最嚴重的長期威脅。
此外，賈德納受訪表示，參院外委會已通過「香港人權與民主法案」，希望參院全院盡快通過。
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參院外委會亞太小組16日就「亞洲再保證倡議法案」（ARIA）與印太戰略舉行聽證會，國務院亞太助卿史達偉（David Stilwell）、國防部印太事務助理部長薛瑞福（Randall Schriver）、國際開發總署亞洲局代理助理局長史蒂爾（Gloria Steele）出席。
賈德納（Cory Gardner）在聽證會詢問，是否同意習近平可能是最嚴重的長期威脅，對美國安全與利益，以及全球穩定而言。
薛瑞福表示，在國防戰略和印太戰略中，都將中國大陸列為美國的長期戰略競爭對手，而習近平推進的中國夢，以及亞洲人民的亞洲，都解釋了為何美方需要為長期競爭做準備。史達偉則說，習近平採取的方法，包括取消任期限制，都令人擔憂。
賈德納會後受訪時被問及為何認為習近平是最嚴重的威脅，賈德納指出，習近平可能是美國經濟與安全利益所面臨的長期威脅，只要看中方在軍事的作為、如何對待美方盟友、在南海軍事化、對美企施壓等，與美國重視公平、透明、法治的價值不同。
賈德納並說，雖然北京與香港達成協議，卻嚴酷回應香港示威者；此外，他也知道中國大陸政府正干預台灣選舉，這一切都不符合中方的「和平崛起」。
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