Netflix遭圍攻 但憑這些優勢將穩坐串流王座

2019-10-16 23:35 經濟日報 編譯 經濟日報 編譯 湯淑君 ／綜合外電



在批評者眼中，影片串流市場龍頭Netflix債台高築而且燒錢嚴重。欣賞Netflix的人則看到龐大的機會，尤其這家公司顛覆傳統媒體、讓看衰者頻頻跌破眼鏡的紀錄輝煌。

此刻，Netflix走到關鍵時點，因為數周後就將面臨來自四面八方的強敵壓境：迪士尼、蘋果、AT&T旗下的HBO Max、Comcast旗下的NBCUniveral、亞馬遜和Roku，都將推出自己的影片串流服務，與Netflix搶顧客。

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這使得Netflix訂於16日美股盤後公布的第3季財報備受矚目。分析師預估，在人氣影集 「怪奇物語」（Stranger Things）助攻下，第3季Netflix美國訂戶可能增加80萬個，國際訂戶可能增加約600萬個。

對Netflix股票投資人而言，這是高風險賭注，押錯方向的損失甚大。舉例來說，Netflix 7月17日公布第2季財報，顯示新訂戶只淨增270萬個，遠低於原估的500萬個，而且美國訂戶流失12.6萬個，是歷年來本土市場淨訂戶數首次下滑，導致該股後來跌掉24%。第3季情況是否好轉，令投資人屏息關注。

Netflix執行長哈斯汀（Reed Hastings）也承認「面臨艱鉅的競爭」。他上月在英國一場會議中說：「儘管我們過去十年來一直與很多人競爭，但11月開始，這世界將完全不同。」

Rosenblatt證券分析師麥特南（Bernie McTernan）說，Netflix面臨「前所未見的競爭」，可能「對內容支出和訂價能力產生不利的影響，進而分別衝擊（自由現金流）創造和營收成長」。

但Netflix以訂戶數和排得滿滿的節目表遙遙領先，而且正多方與知名製片簽約鞏固片源，儘管即將面臨空前競爭壓力，分析師認為不至於立刻威脅到Netflix。Netflix目前是串流市場龍頭，擁有約6,000萬個美國訂戶，以及9,150萬個國際訂戶。

MarketWatch科技專欄作家凱迪格（Beth Kindig）表示，投資人若把關切眼光聚焦在美國訂戶流失，未免太短視，因為Netflix的「終局之戰」是征服全球市場，而該公司正以緩慢但穩定的步伐朝這目標邁進。凱迪格說，環顧四周，目前Netflix在全球市場上，還看不到一個實力夠強的對手；預定11月上線的Disney+或許是可敬的全球對手，但要迎頭趕上尚待時日 。

凱迪格指出，Netflix在全球串流市場顯然是領先者，在寬頻速度快的西歐市場滲透率高，例如在英語系國家市占率達70%-87%，在非英語系國家如義、法、西市占約55%-64%；在亞太地區也大有成長機會，特別是印尼、泰國、印度和菲律賓寬頻網速提高後，可望進一步驅動Netflix訂戶成長。

因此，她認為沒有跡象顯示，另一家串流服務將把Netflix擠下王座。

摩根大通分析師認為，Netflix面臨「不同的營運環境，因為未來隨著更多規模大、口袋深的業者加入戰局，串流領域競爭加劇，有些業者（比Netflix）更能密切掌控內容分銷」。話雖如此，Netflix仍將持續受惠於所謂「剪線」的有線電視退訂趨勢。