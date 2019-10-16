親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
哈吉貝肆虐日本
美中貿易戰風雲
國際焦點
世界萬象
奇聞不要看
全球財經
美國新聞
轉角國際

Netflix遭圍攻 但憑這些優勢將穩坐串流王座

2019-10-16 23:35經濟日報 編譯湯淑君／綜合外電

在批評者眼中，影片串流市場龍頭Netflix債台高築而且燒錢嚴重。欣賞Netflix的人則看到龐大的機會，尤其這家公司顛覆傳統媒體、讓看衰者頻頻跌破眼鏡的紀錄輝煌。

此刻，Netflix走到關鍵時點，因為數周後就將面臨來自四面八方的強敵壓境：迪士尼、蘋果、AT&T旗下的HBO Max、Comcast旗下的NBCUniveral、亞馬遜和Roku，都將推出自己的影片串流服務，與Netflix搶顧客。

這使得Netflix訂於16日美股盤後公布的第3季財報備受矚目。分析師預估，在人氣影集 「怪奇物語」（Stranger Things）助攻下，第3季Netflix美國訂戶可能增加80萬個，國際訂戶可能增加約600萬個。

對Netflix股票投資人而言，這是高風險賭注，押錯方向的損失甚大。舉例來說，Netflix 7月17日公布第2季財報，顯示新訂戶只淨增270萬個，遠低於原估的500萬個，而且美國訂戶流失12.6萬個，是歷年來本土市場淨訂戶數首次下滑，導致該股後來跌掉24%。第3季情況是否好轉，令投資人屏息關注。

Netflix執行長哈斯汀（Reed Hastings）也承認「面臨艱鉅的競爭」。他上月在英國一場會議中說：「儘管我們過去十年來一直與很多人競爭，但11月開始，這世界將完全不同。」

Rosenblatt證券分析師麥特南（Bernie McTernan）說，Netflix面臨「前所未見的競爭」，可能「對內容支出和訂價能力產生不利的影響，進而分別衝擊（自由現金流）創造和營收成長」。

但Netflix以訂戶數和排得滿滿的節目表遙遙領先，而且正多方與知名製片簽約鞏固片源，儘管即將面臨空前競爭壓力，分析師認為不至於立刻威脅到Netflix。Netflix目前是串流市場龍頭，擁有約6,000萬個美國訂戶，以及9,150萬個國際訂戶。

MarketWatch科技專欄作家凱迪格（Beth Kindig）表示，投資人若把關切眼光聚焦在美國訂戶流失，未免太短視，因為Netflix的「終局之戰」是征服全球市場，而該公司正以緩慢但穩定的步伐朝這目標邁進。凱迪格說，環顧四周，目前Netflix在全球市場上，還看不到一個實力夠強的對手；預定11月上線的Disney+或許是可敬的全球對手，但要迎頭趕上尚待時日 。

凱迪格指出，Netflix在全球串流市場顯然是領先者，在寬頻速度快的西歐市場滲透率高，例如在英語系國家市占率達70%-87%，在非英語系國家如義、法、西市占約55%-64%；在亞太地區也大有成長機會，特別是印尼、泰國印度和菲律賓寬頻網速提高後，可望進一步驅動Netflix訂戶成長。

因此，她認為沒有跡象顯示，另一家串流服務將把Netflix擠下王座。

摩根大通分析師認為，Netflix面臨「不同的營運環境，因為未來隨著更多規模大、口袋深的業者加入戰局，串流領域競爭加劇，有些業者（比Netflix）更能密切掌控內容分銷」。話雖如此，Netflix仍將持續受惠於所謂「剪線」的有線電視退訂趨勢。

摩根大通報告指出，Netflix擁有重要的優勢，包括資料優勢（有助於了解該創造哪些內容，和該付多少錢去取得）、以及內容的深度與廣度。

Netflix數周後將面臨包括蘋果、迪士尼等對手加入串流服務競爭，但分析師認為N...
Netflix數周後將面臨包括蘋果、迪士尼等對手加入串流服務競爭，但分析師認為Netflix掌握多重優勢，市場龍頭地位不會受到立即威脅。路透
分享

摩根泰國印度
【愛喝咖啡的您 請進】經典咖啡 獨享 10 杯周周抽

相關新聞

投資大咖說此人當選美國總統 股市將跌25%

2019-10-16 21:15

美9月零售銷售意外下滑 Fed本月三度降息可能性上升

2019-10-16 20:55

東南亞別等了 IIF：製造業遷出大陸的腳步非常緩慢

2019-10-16 20:41

歐元區通膨率意外下修 觸及近三年低點

2019-10-16 20:31

高盛執行長：Apple Card是歷來推出最成功的信用卡

2019-10-16 19:00

美銀：「股6債4」資產配置 不合時宜了！

2019-10-16 16:36

局勢緊繃之際 美起訴土耳其國營銀行

2019-10-16 12:47

韓央行如預期今年二度降息 回到歷史谷底 旨在刺激增長

2019-10-16 09:44

再對美科技巨人開鍘 歐盟今將宣布博通妨害競爭

2019-10-16 09:19

陸揚言若美國通過香港人權法將堅決報復 美股期指下跌

2019-10-16 09:00

企業財報發威 道瓊大漲237點 標普500指數創四周最高

2019-10-16 06:34

財報季鳴槍起跑 美股指數漲聲回應

2019-10-16 05:36

巴隆周刊：iPhone 11好景恐是曇花一現

2019-10-16 02:04

臉書加密幣協會 成軍

2019-10-16 00:56

極端空頭 經理人增持現金

2019-10-16 00:56

小摩獲利 連七季跳增

2019-10-16 00:56

美不確定性 金融市場亂源

2019-10-16 00:56

貿易緊張衝擊 IMF五度下修全球經濟成長

2019-10-16 00:56

韓攻綠能車 拚全球第一

2019-10-16 00:54

舊金山無人店大戰 開打

2019-10-16 00:54

沃爾瑪祭補貼 低價搶市

2019-10-15 23:38

默克藥廠 用雲端盯庫存

2019-10-15 23:35

道瓊漲破27000 企業財報亮麗

2019-10-15 23:21

諾貝爾物理獎揭曉 瑞士與美國三人獲獎

2019-10-08 18:00

卡紹吉逝世一周年 19 NGO聯名促調查

2019-10-02 13:36

史賓塞專欄／新興經濟體的新弱點

2018-08-27 01:38

彭博資訊專欄／OPEC補得了伊朗供給缺口嗎？

2018-05-07 00:31

桑默斯專欄／金融情勢混沌…祝鮑威爾順風

2018-02-06 01:10

彭博資訊專欄／葉奶奶帶來安全感...市場想念

2018-02-04 00:40

彭博資訊專欄／美財長談美元…搞錯重點了

2018-01-29 00:10

伊爾艾朗專欄／美元弱勢 不致衝擊全球復甦

2018-01-20 00:14
看更多

熱門文章

荷蘭發現隱世與外隔絕家庭 9年未接觸外界

2019-10-16 05:28

為了這件事 美特種部隊罵川普 「美國良心的汙點」

2019-10-16 10:00

影／一句孤兒院內的深夜約定 無血緣中國兄弟在美國重逢

2019-10-16 12:46

女執行長之死 家人怨聖荷西警方

2019-10-16 03:27

陸揚言若美國通過香港人權法將堅決報復 美股期指下跌

2019-10-16 09:00

巴隆周刊：iPhone 11好景恐是曇花一現

2019-10-16 02:04

埃及出土20具千年古棺木 碑文色彩清晰令專家驚艷

2019-10-16 14:46

女攝影師被原木砸中意外身亡 真相卻是2少年惡作劇

2019-10-16 20:34

投資大咖說此人當選美國總統 股市將跌25%

2019-10-16 21:15

日本風災淹萬棟房 災民地上排字求水糧

2019-10-16 14:14

影／川普突宣布撤軍 駐敘美軍急撤離匆忙程度像逃難

2019-10-16 17:58

女星涉大學錄取弊案 「全美十大最輕鬆監獄」服刑

2019-10-16 12:34

任正非：美中不會出現「新冷戰」6G技術十年內投入使用

2019-10-16 18:35

企業財報發威 道瓊大漲237點 標普500指數創四周最高

2019-10-16 06:34

救人救到心累！這度假勝地求旅客別用Google地圖

2019-10-16 21:28

金正恩身騎白馬登白頭山 暗示將有「重大決策」

2019-10-16 15:59

不再兔子跳！NASA公布新款太空衣 更合身且具延展性

2019-10-16 10:36

財報季鳴槍起跑 美股指數漲聲回應

2019-10-16 05:36

你買過嗎？荷蘭花市的黑心鬱金香球莖只有1%會開

2019-10-16 10:20

韓飛行員短缺 5年來465人跳槽至中國

2019-10-16 11:02

你不曾見過的地球！科學觀測下化身一幅幅絕美畫作

2019-10-16 16:46

電話門出現顯著進展 證人證實川普施壓烏總統

2019-10-16 18:02

日本供應鏈防災有成 颱風哈吉貝損失輕微

2019-10-16 09:25

台積電ADR連五漲 換算台幣已逾307元

2019-10-16 07:04

川普派副手潘斯前往土耳其調停 總統厄多安悍然拒見

2019-10-16 20:27

2019年日本最佳城堡 姬路城連續四年蟬聯冠軍

2019-10-16 12:57

韓法務部長請辭後申請回大學任教 學生大反彈

2019-10-16 17:16

櫻花妹自創3分鐘「全力鬼叫減肥法」！半年狂減32kg變正妹

2019-10-16 20:43

美銀：「股6債4」資產配置 不合時宜了！

2019-10-16 16:36

英國歐盟談判幾近達陣 能否如期脫歐仍有其他變數

2019-10-16 07:54

貿易緊張衝擊 IMF五度下修全球經濟成長

2019-10-16 00:56

法國外送員身分認定惹議 勞團聚聲量爭權益

2019-10-16 09:21

東南亞別等了 IIF：製造業遷出大陸的腳步非常緩慢

2019-10-16 20:41

揮桿發大財！ 泰籍高爾夫球明星帶動潮流

2019-10-16 15:11

韓央行如預期今年二度降息 回到歷史谷底 旨在刺激增長

2019-10-16 09:44

早提警告 波頓曾指朱利安尼像手榴彈 「會把大家炸碎」

2019-10-16 17:08

台積電EUV設備供應商 ASML本季財測優於市場所料

2019-10-16 13:21

穆迪分析公司預測 川普明年將輕鬆連任

2019-10-16 19:20

美副總統外交出擊 促土耳其停打敘利亞庫德族

2019-10-16 02:40

急拆設施棄置營舍 紐時：美倉促撤軍可能費時數周

2019-10-16 11:58
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top