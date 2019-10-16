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今年對晶片大廠來說很難熬 但投資人卻不見得這麼想

2019-10-16 23:12經濟日報 編譯易起宇 綜合外電

對記憶體晶片廠商來說的好日子，並不一定對投資人來說也是好日子，反之亦然。

華爾街日報報導，在高度周期性的半導體業裡，今年對於南韓三星電子等大企業來說，是艱辛得想要遺忘掉的一年，但事實上，此領域的投資人在這段期間靠著股票賺到不少。

記憶體晶片價格在經過兩年的漲勢後，從去年底就開始如自由落體般下跌。據市調公司Trendforce統計，自去年底以來，記憶體晶片價格已下跌40%至50%。不過，本季應該就會轉為相對穩定，儲存用的NAND晶片價格甚至可能會比幾個月前稍漲。

一些支撐市場的因素可能只是暫時性的。日韓間的貿易衝突和晶片大廠東芝的停電意外，都在過去幾個月內推升晶片價格。一些中國行動裝置製造商也在輸美關稅12月可能調升前提前出貨。

不過，整體來說，潛在的供需平衡已比一年前改善。減產已開始減輕晶片業的供給過剩問題。市調公司IC Insights預估，記憶體晶片廠商今年的資本支出預計將比去年減少20%。

資料中心的需求是帶動先前熱潮的主要動力，而這項動力也已開始減弱。據摩根士丹利對科技公司的調查，業者對今年在伺服器和儲存設備上的預期支出已自今年初的預期調升，暗示可能已觸底。近期智慧手機需求的回升也有所助益，iPhone 11和三星Galaxy Note 10的初期銷售都創下佳績。

雖然距離晶片市場完全復甦可能還需要一些時間，但最壞的時刻似乎已經過去。問題在於，那些晶片大廠的投資人早已開始慶祝低迷結束。三星股價今年來已上漲30%，SK海力士也已上漲34%，美光上漲41%。

事實上，記憶體晶片類股的漲勢在價格開始下跌後不久就展開，從投資人預期好日子開始時就已開始。隨著如今情勢開始轉變，人們應該要記住這個教訓。

雖然今年對晶片大廠們來說是艱辛的一年，但晶片股的投資人卻靠著這些公司的股票賺到不...
雖然今年對晶片大廠們來說是艱辛的一年，但晶片股的投資人卻靠著這些公司的股票賺到不少。 路透
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