今年對晶片大廠來說很難熬 但投資人卻不見得這麼想

2019-10-16 23:12 經濟日報 編譯 經濟日報 編譯 易起宇 綜合外電



對記憶體晶片廠商來說的好日子，並不一定對投資人來說也是好日子，反之亦然。

華爾街日報報導，在高度周期性的半導體業裡，今年對於南韓三星電子等大企業來說，是艱辛得想要遺忘掉的一年，但事實上，此領域的投資人在這段期間靠著股票賺到不少。

VVIP 會員限定！ 使用活動金幣灌溉優質新聞，抽 iPhone 11、仟元現金。 使用活動金幣灌溉優質新聞，抽 iPhone 11、仟元現金。 贊助好新聞 如何使用金幣灌溉新聞 剩餘的活動金幣 枚 活動金幣僅能作為灌溉新聞使用，不能折現、亦不能另作其他用途。參與贊助後，可以參加活動抽獎，並成為 udn 產品的搶先使用者。 贊助好新聞 如何使用金幣灌溉新聞 × ■ 活動時間 2019年10月21日 - 2019年11月20日 ■ 活動辦法 活動期間您可獲得活動金幣 3,000 枚，當您看到優質新聞，即可點按文章中的「贊助好新聞」按鈕贊助該篇文章，且可隨時至會員中心查詢目前金幣的使用狀況。 ■ 贊助說明 每篇文章僅能贊助一次，每次扣 10 枚金幣。

不限一天能贊助幾篇文章。(可一天把3,000枚金幣發完，亦可一天發100枚、 分30天把金幣發完)

越多天登入贊助，中獎機率越高。(一天把3,000枚金幣發完，同等有一次抽 獎機會，分30天把金幣發完，同等有30次抽獎)

活動金幣僅能作為灌溉新聞使用，不能折現、亦不能另作其他用途；活動結束後系統將自動回收金幣並關閉該功能。

參與灌溉新聞後，可以參加活動抽獎，並成為 udn 產品的搶先使用者。 ■ 活動贈品 每篇文章僅能贊助一次，每次扣 10 枚金幣。

協助獎：U利點數 200 元， 500 位

灌溉獎：現金獎 5000 元，共 20 位

成長獎：iPhone 11 (64G)，共 2 位 活動結束後，將由系統抽出得獎者，於 11/30 前公佈得獎名單，並以 e-mail 方式通知得獎者領獎。 中獎名單 個資聲明 注意事項 × i 恭喜您獲得活動金幣 3,000 枚 點按文章中的「贊助好新聞」，以活動金幣贊助該篇文章，支持心中優質新聞。

iPhone 11、仟元現金....等您帶回家。

越多天登入贊助，中獎機率越高！ × i 提醒：您今天尚未使用活動金幣 點按文章中的「贊助好新聞」，以活動金幣贊助該篇文章，支持心中優質新聞。

iPhone 11、仟元現金....等您帶回家。

越多天登入贊助，中獎機率越高！

記憶體晶片價格在經過兩年的漲勢後，從去年底就開始如自由落體般下跌。據市調公司Trendforce統計，自去年底以來，記憶體晶片價格已下跌40%至50%。不過，本季應該就會轉為相對穩定，儲存用的NAND晶片價格甚至可能會比幾個月前稍漲。

一些支撐市場的因素可能只是暫時性的。日韓間的貿易衝突和晶片大廠東芝的停電意外，都在過去幾個月內推升晶片價格。一些中國行動裝置製造商也在輸美關稅12月可能調升前提前出貨。

不過，整體來說，潛在的供需平衡已比一年前改善。減產已開始減輕晶片業的供給過剩問題。市調公司IC Insights預估，記憶體晶片廠商今年的資本支出預計將比去年減少20%。

資料中心的需求是帶動先前熱潮的主要動力，而這項動力也已開始減弱。據摩根士丹利對科技公司的調查，業者對今年在伺服器和儲存設備上的預期支出已自今年初的預期調升，暗示可能已觸底。近期智慧手機需求的回升也有所助益，iPhone 11和三星Galaxy Note 10的初期銷售都創下佳績。

雖然距離晶片市場完全復甦可能還需要一些時間，但最壞的時刻似乎已經過去。問題在於，那些晶片大廠的投資人早已開始慶祝低迷結束。三星股價今年來已上漲30%，SK海力士也已上漲34%，美光上漲41%。