恐慌指數下滑至11周低點 美股警報可能解除

2019-10-16 21:57 經濟日報 編譯 經濟日報 編譯 易起宇 綜合外電



美國股市的波動性下滑至三個月來低點，市場觀察家視為股市的正面訊號，而非一種自滿的表徵。

芝加哥選擇權交易所波動率指數（VIX）截至15日已連續第五天下滑，降至13.54，為7月29日以來低點。Sundial Capital Research創辦人Jason Goepfert表示，這項華爾街稱為「恐慌指數」的數據，今年三度跌破14，而在這些期間美國股市出現兩波漲勢。

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他說：「回顧歷史，波動性下降向來是正面而非負面的。」VIX雖下滑，卻「沒有低到變成一種自滿的表徵。」

他說，若回溯到更久遠以前，自1990年以來，VIX大約有30次相隔三周以上跌破14的例子，其中只有一次股市在之後的六個月至12個月呈現下跌。

在經過相對冷靜的9月之後，投資人10月初就立刻受到美中貿易緊張再度浮現和全球經濟數據轉弱的雙重打擊。標普500指數這個月已經有六天波動幅度超過1%，相較下，整個9月只有兩天上下波動超過1%。