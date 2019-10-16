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美9月零售銷售意外下滑 Fed本月三度降息可能性上升

2019-10-16 20:55經濟日報 編譯鍾詠翔／綜合外電

美國商務部16日表示，美國9月零售銷售較8月下滑0.3%，為七個月以來首見，也遠不如經濟學家原估的成長0.3%，顯示作為經濟成長支柱的消費者開始動搖，並提高聯準會（Fed）在本月第三度降息的可能性。

商務部的資料顯示，上個月美國家庭削減採購車輛、建材和興趣嗜好等方面的支出，連網購活動都減少，讓市場更加擔心製造業的疲態已擴散到其他領域。美股期指在零售銷售數據出爐後翻黑。

美國9月零售銷售意外下滑。美聯社
美國9月零售銷售意外下滑。美聯社
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