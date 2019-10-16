東南亞別等了 IIF：製造業遷出大陸的腳步非常緩慢

2019-10-16 20:41 經濟日報 編譯 經濟日報 編譯 鍾詠翔 ／綜合外電



期盼因美中貿易戰而受惠的東南亞國家可能要失望了，國際金融協會（IIF）表示，製造商的任何遷廠舉動都非常緩慢，且近期加快遷出腳步的可能性也偏低。

彭博資訊報導，IIF首席中國經濟學家馬青的研究成果顯示，東南亞國家的規模不是太小，以致無力接收中國大陸的加工與組裝業務，就是缺乏處理更複雜生產的技術和供應鏈，導致製造業轉移至低成本國家的過程「非常緩慢」。

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以越南為例，這個國家雖逐漸轉型成新組裝重鎮，但由於出口部門太小，難以成為「下一個中國」。

馬青表示，外界以為，新關稅和貿易戰將導致大陸過去一年的外國直接投資（FDI）下滑，但實情是FDI的表現依然不俗。

若業者繼續將生產線留在大陸，或可減緩外界對經常帳順差占國內生產毛額（GDP）比率下降的擔憂。在大陸經濟逐漸轉型為以消費為主的情況下，近年該比率迅速下滑，但大陸仍持續大量採購天然氣、原油、黃豆及鐵礦砂等大宗商品。