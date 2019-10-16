高盛執行長：Apple Card是歷來推出最成功的信用卡

2019-10-16 19:00 經濟日報 編譯 經濟日報 編譯 葉亭均 ／綜合外電



高盛執行長所羅門（David Solomon）表示，該銀行與蘋果公司合作、在8月推出的信用卡Apple Card是「歷來所推出最成功的信用卡」。

所羅門是在15日財報法說會開始時談到Apple Card最新情況。他說：「在短短三年內，我們的網路零售銀行Marcus平台已累積550億美元存款以及50億美元貸款，並且建立新的信用卡平台，推出Apple Card」，「我們相信是歷來所推出最成功的信用卡」。

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所羅門表示：「自從8月以來，我們很高興看到消費者對這項產品（Apple Card）的需求很高。從運營和風險的角度來看，我們順利處理了資金流，並且不減損我們的信用承銷標準。」

不過蘋果和高盛對於哪些消費者能取得Apple Card，一直採取「精挑細選」的態度。所羅門說：「初期的核卡率一直比較低。這是高盛身為一家銀行所做的決定，但我們是與蘋果同調。」他暗示，多數獲核准的申請者都有極佳的信用積分。

所羅門說，「隨著時間過去，我們將看到更佳的信用評分出現，核卡率將會上升」。

賓州大學華頓商學院助理教授基斯（Benjamin Keys）表示：「維持低核卡率代表至少在初期，蘋果想專注於低風險（較高信用積分）的客戶，這些客戶會運用這張卡交易並產生交換費，但那些可能會被收取高利息、但違約率也高的較高風險客戶，蘋果就興趣缺缺。」