美銀：「股6債4」資產配置 不合時宜了！

2019-10-16 16:36 經濟日報 編譯 經濟日報 編譯 湯淑君 ／綜合外電



理財專家長久來建議，理想的投資組合股票應占60%，債券占40%，這種資產配置既可獲得股票通常較高的投資報酬，也可透過資產分散到固定收益標的降低風險。但美國銀行（BofA）投資組合策略師認為，這種所謂的「60/40法則」已不合時宜。

財經網站MarketWatch報導，美銀策略師哈里斯（Derek Harris）和伍達德（Jared Woodard）發布研究報告，宣稱「60/40終結」，現在有充分理由重新考慮債券在投資組合扮演的角色，並提高股票的占比。

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哈理斯和伍達德說：「資產類別之間的關係已大幅改變，現在許多投資人買股票圖的不是未來的成長，而是為了眼前的收益，而買債券反而是為了搭價格上漲列車。」

今年來，全球債券基金吸引3,390億美元的資金流入，凌駕全球股票基金吸收的2,080億美元，凸顯債券價格勁漲的吸引力有多強。這也造成債券殖利率下滑，以至於目前有1,100檔全球股票提供的股利收益率比全球政府公債殖利率的平均水準還要高。

據美銀分析，隨著全球經濟成長減緩，加上已開發市場經濟體人口老化，債券這種傳統上被視為較安全穩當的資產人氣變得比以前旺，協助催生債市價格「泡沫」，若投資人仍維持傳統「股票占60%、債券占40%」的資產配置，報酬率可能達不到目標。

這份報告的兩位作者說：「投資人今天面臨的挑戰是，債券提供的兩大好處—資產分散化和降低風險—似正減弱，固定收益資產市場擁擠不堪導致這種情況發生。一旦主動型基金的經理人重新平衡資產組合，債券更容易受突然湧現的猛烈賣壓衝擊。」

哈里斯和伍達德指出，採取60/40投資組合的核心前提，是假定持有債券有助於防範成長面臨逆風，而持有股票是為了防範通膨復熾，兩者的報酬率呈現負相關，「但這種假設唯有在過去20年適用，過去50年期間大致上並不適用，現在的一大風險是，相關性可能翻轉。隨著決策紛紛試圖刺激成長、撼動市場，如今史上最長的一段負相關時期即將告終」。

兩位策略師認為，與其投資美國公債，投資人倒不如加碼股票，特別是高配息但漲幅相形見絀的類股，像是金融股、工業股和原物料股，此刻可以用較低成本價敲進。