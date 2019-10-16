親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
哈吉貝肆虐日本
美中貿易戰風雲
諾貝爾獎揭曉
國際焦點
世界萬象
奇聞不要看
全球財經
美國新聞
轉角國際

官方證實LINE Pay掛了！用戶尷尬：後面一排人在等我結帳

兩名外送員之死：平台經濟讓勞工更自由或更弱勢？

美銀：「股6債4」資產配置 不合時宜了！

2019-10-16 16:36經濟日報 編譯湯淑君／綜合外電

理財專家長久來建議，理想的投資組合股票應占60%，債券占40%，這種資產配置既可獲得股票通常較高的投資報酬，也可透過資產分散到固定收益標的降低風險。但美國銀行（BofA）投資組合策略師認為，這種所謂的「60/40法則」已不合時宜。

財經網站MarketWatch報導，美銀策略師哈里斯（Derek Harris）和伍達德（Jared Woodard）發布研究報告，宣稱「60/40終結」，現在有充分理由重新考慮債券在投資組合扮演的角色，並提高股票的占比。

哈理斯和伍達德說：「資產類別之間的關係已大幅改變，現在許多投資人買股票圖的不是未來的成長，而是為了眼前的收益，而買債券反而是為了搭價格上漲列車。」

今年來，全球債券基金吸引3,390億美元的資金流入，凌駕全球股票基金吸收的2,080億美元，凸顯債券價格勁漲的吸引力有多強。這也造成債券殖利率下滑，以至於目前有1,100檔全球股票提供的股利收益率比全球政府公債殖利率的平均水準還要高。

據美銀分析，隨著全球經濟成長減緩，加上已開發市場經濟體人口老化，債券這種傳統上被視為較安全穩當的資產人氣變得比以前旺，協助催生債市價格「泡沫」，若投資人仍維持傳統「股票占60%、債券占40%」的資產配置，報酬率可能達不到目標。

這份報告的兩位作者說：「投資人今天面臨的挑戰是，債券提供的兩大好處—資產分散化和降低風險—似正減弱，固定收益資產市場擁擠不堪導致這種情況發生。一旦主動型基金的經理人重新平衡資產組合，債券更容易受突然湧現的猛烈賣壓衝擊。」

哈里斯和伍達德指出，採取60/40投資組合的核心前提，是假定持有債券有助於防範成長面臨逆風，而持有股票是為了防範通膨復熾，兩者的報酬率呈現負相關，「但這種假設唯有在過去20年適用，過去50年期間大致上並不適用，現在的一大風險是，相關性可能翻轉。隨著決策紛紛試圖刺激成長、撼動市場，如今史上最長的一段負相關時期即將告終」。

兩位策略師認為，與其投資美國公債，投資人倒不如加碼股票，特別是高配息但漲幅相形見絀的類股，像是金融股、工業股和原物料股，此刻可以用較低成本價敲進。

他們的結論是：「未來的資產配置樣貌可能與近幾年的景況大異其趣。開始為60/40終結後的未來預作規劃，此其時矣。」

美銀策略師認為，傳統的理想投資組合，即股票占60%、債券占40%的資產配置，現在...
美銀策略師認為，傳統的理想投資組合，即股票占60%、債券占40%的資產配置，現在已變得不合時宜。美聯社
分享

列車老化
【愛喝咖啡的您 請進】經典咖啡 獨享 10 杯周周抽

相關新聞

韓央行如預期今年二度降息 回到歷史谷底 旨在刺激增長

2019-10-16 09:44

再對美科技巨人開鍘 歐盟今將宣布博通妨害競爭

2019-10-16 09:19

陸揚言若美國通過香港人權法將堅決報復 美股期指下跌

2019-10-16 09:00

企業財報發威 道瓊大漲237點 標普500指數創四周最高

2019-10-16 06:34

財報季鳴槍起跑 美股指數漲聲回應

2019-10-16 05:36

巴隆周刊：iPhone 11好景恐是曇花一現

2019-10-16 02:04

臉書加密幣協會 成軍

2019-10-16 00:56

極端空頭 經理人增持現金

2019-10-16 00:56

小摩獲利 連七季跳增

2019-10-16 00:56

美不確定性 金融市場亂源

2019-10-16 00:56

貿易緊張衝擊 IMF五度下修全球經濟成長

2019-10-16 00:56

韓攻綠能車 拚全球第一

2019-10-16 00:54

舊金山無人店大戰 開打

2019-10-16 00:54

沃爾瑪祭補貼 低價搶市

2019-10-15 23:38

默克藥廠 用雲端盯庫存

2019-10-15 23:35

道瓊漲破27000 企業財報亮麗

2019-10-15 23:21

對美中貿易談判態度轉趨審慎 亞股走勢分歧

2019-10-15 19:24

德國不排除華為參與5G建設 媒體點名幕後主使者

2019-10-15 16:40

世界鋼鐵協會估今年需求停滯 陸明年需求增幅降至0.1%

2019-10-15 16:38

美元走強、失業率創50年來新低，但美國經濟其實正在「半衰退」？

2019-10-15 16:25

讓庫克喊不舒服、支付巨頭「取消好友」，臉書幣大敗退，問題在4個不可控危機

2019-10-15 16:11

這個國家今年3度調漲基本工資 月薪仍不到500台幣

2019-10-15 15:55

華為爭取印度5G市場 願簽無後門協議

2019-10-15 15:06

不顧美國封殺令 德國傳將開放採用華為5G設備

2019-10-15 14:53

全球糧食 每年浪費14％

2019-10-15 00:08

亞洲塑膠業者 旺季冷颼颼

2019-10-15 00:08

軟銀金援WeWork 將獲控制權

2019-10-15 00:08

跨國監管機構 盯臉書Libra

2019-10-15 00:08

全球經濟 陷入同步停滯期

2019-10-15 00:05

兩商品行情 透露G2談判端倪

2019-10-15 00:04

星國央行寬鬆貨幣 三年首見

2019-10-15 00:03

美向歐商品加稅 WTO准了

2019-10-15 00:03

諾貝爾物理獎揭曉 瑞士與美國三人獲獎

2019-10-08 18:00

卡紹吉逝世一周年 19 NGO聯名促調查

2019-10-02 13:36

史賓塞專欄／新興經濟體的新弱點

2018-08-27 01:38

彭博資訊專欄／OPEC補得了伊朗供給缺口嗎？

2018-05-07 00:31

桑默斯專欄／金融情勢混沌…祝鮑威爾順風

2018-02-06 01:10

彭博資訊專欄／葉奶奶帶來安全感...市場想念

2018-02-04 00:40

彭博資訊專欄／美財長談美元…搞錯重點了

2018-01-29 00:10
看更多

熱門文章

媽媽拍兒女出遊照 細看才驚覺與「死神」擦身

2019-10-15 16:55

金髮女晨跑到一半竟「脫褲解放」 噁心畫面遭拍下

2019-10-15 20:06

荷蘭發現隱世與外隔絕家庭 9年未接觸外界

2019-10-16 05:28

哈吉貝颱風吹破天花板 日網友驚：未爆彈突然掉下來！

2019-10-15 16:52

日本「防洪神殿」4年來首度全面啟動 負責人提心吊膽

2019-10-15 17:40

雪莉驟逝 一窺韓流風光背後的黑暗

2019-10-15 22:01

女執行長之死 家人怨聖荷西警方

2019-10-16 03:27

為了這件事 美特種部隊罵川普 「美國良心的汙點」

2019-10-16 10:00

影／一句孤兒院內的深夜約定 無血緣中國兄弟在美國重逢

2019-10-16 12:46

巴隆周刊：iPhone 11好景恐是曇花一現

2019-10-16 02:04

陸揚言若美國通過香港人權法將堅決報復 美股期指下跌

2019-10-16 09:00

天才神釣手！8歲男童釣起314公斤虎鯊破22年紀錄

2019-10-15 17:16

日本風災已73死 8年來首次動員後備救災

2019-10-15 22:10

歐盟限英國今晚交出新方案 否則沒有脫歐協議

2019-10-15 20:12

越南旅行驚見「國軍迷彩服」 網笑翻：送洗送太遠？

2019-10-15 22:16

大陸證實 與美達初步貿易協議

2019-10-15 23:29

還在攀升！日風災死73人 淹萬棟房

2019-10-16 00:14

女星涉大學錄取弊案 「全美十大最輕鬆監獄」服刑

2019-10-16 12:34

埃及出土20具千年古棺木 碑文色彩清晰令專家驚艷

2019-10-16 14:46

企業財報發威 道瓊大漲237點 標普500指數創四周最高

2019-10-16 06:34

川普制裁擋得住土耳其攻勢？ 專家這麼說

2019-10-15 22:31

德國不排除華為參與5G建設 媒體點名幕後主使者

2019-10-15 16:40

緊張了？ 川普痛批眾院彈劾調查不透明

2019-10-15 22:41

不再兔子跳！NASA公布新款太空衣 更合身且具延展性

2019-10-16 10:36

財報季鳴槍起跑 美股指數漲聲回應

2019-10-16 05:36

北陸新幹線全線復駛約需一到兩周 運能減半

2019-10-15 18:20

效法香港反送中 加泰隆尼亞獨派到國際機場抗議

2019-10-15 23:10

韓飛行員短缺 5年來465人跳槽至中國

2019-10-16 11:02

你買過嗎？荷蘭花市的黑心鬱金香球莖只有1%會開

2019-10-16 10:20

川普制裁土耳其 厄多安不甩

2019-10-15 23:59

南海爭議 越共總書記阮富仲：主權絕不讓步

2019-10-15 22:26

道瓊漲破27000 企業財報亮麗

2019-10-15 23:21

日本風災淹萬棟房 災民地上排字求水糧

2019-10-16 14:14

美草率撤軍 核武卡在土耳其

2019-10-16 00:09

台積電ADR連五漲 換算台幣已逾307元

2019-10-16 07:04

陸盼華府 取消懲罰性關稅

2019-10-16 00:13

泰住宅區驚見逾4公尺眼鏡王蛇 重達15公斤

2019-10-15 18:23

貿易緊張衝擊 IMF五度下修全球經濟成長

2019-10-16 00:56

英國歐盟談判幾近達陣 能否如期脫歐仍有其他變數

2019-10-16 07:54

金正恩身騎白馬登白頭山 暗示將有「重大決策」

2019-10-16 15:59
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top