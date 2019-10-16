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台積電EUV設備供應商 ASML本季財測優於市場所料

2019-10-16 13:21經濟日報 編譯劉忠勇／即時報導

半導體設備大廠艾司摩爾（ASML）預測，在最新微影設備又拿到23筆訂單的挹注下，第4季營收料為39億歐元（43億美元），優於分析師所料。

彭博調查分析師意見預估ASML第4季營收為38.7億歐元，ASML去年第4季營收為31.4億美元。

ASML在極紫外光（EUV）微影設備掌握獨家優勢，掌握極紫外光設備100%的市場，是三星電子台積電的主要供應商。

ASML完全掌握半導體極紫外光微影設備市場。路透
ASML完全掌握半導體極紫外光微影設備市場。路透
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