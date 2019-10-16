油價銅價因需求前景黯淡下跌 金價走低

2019-10-16 07:52 經濟日報 編譯 經濟日報 編譯 劉忠勇 ／即時報導



國際原油價格連續二日下跌，因全球經濟成長前景疲弱且全球最大經濟體原油供應充裕。黃金價格下跌，因美國企業財報強於預期，提振股市上漲，削弱了黃金的避險魅力。銅價四個交易日以來首次下跌，中國愈加嚴重的通縮加劇市場對這個全球最大工業金屬消費國需求

前景的疑慮。以下是整理自彭博的商品行情：

●油價下跌

紐約原油期貨周二下跌1.5%。

知情人士透露，中國大陸希望美國取消貿易戰開打以來對大陸加徵的懲罰性關稅，否則中國很難達成一年採購500億美元美國農產品的目標，增添雙方簽署貿易協議的隱憂。

美國能源資訊署（EIA）預計，美國11月主要頁岩油廠商的原油日產量增加5.8萬桶至897萬桶。

紐約商業交易所11月交割西德州中級原油（WTI）期貨下跌78美分，收於每桶52.81美元。

倫敦ICE期貨歐洲交易所12月交割布蘭特原油期貨下跌61美分，報收於每桶58.74美元

●鈀金創新高 黃金因避險情緒降溫而下跌

黃金期貨創出兩周最低收盤水平，因投資人轉向風險較高的資產，美股三大指數齊漲。

12月交割黃金期貨下跌0.9%至每英兩1,483.50美元，為9月30日以來最低收盤價。紐約商品期貨交易所(Nymex)鈀金期貨創新高，上漲1.1%至1,706.20美元。

●基本金屬：銅價下跌

中國9月工廠通縮加深，讓深受中美貿易戰打擊的全球前景更加黯淡。

紐約時間下午1點，紐約商品交易所12月期銅下跌0.8%，結算價每磅2.614美元。LME銅價下跌0.8%。LME鎳價上漲2.7%，至每公噸16,995美元。