台積電ADR連五漲 換算台幣已逾307元

2019-10-16 07:04 經濟日報 編譯 經濟日報 編譯 劉忠勇 ／綜合外電報導



台積電ADR連五日上漲，高出台北交易溢價仍多達4.9%。

台積電漲近1%收50..39美元，換算後相當於台幣307.89元。費城半導體指數大漲2.2%。

美國股市周二漲至四周高點，銀行和醫療保健公司率先公布第3季財報，繳出令投資人振奮的成績單。

紐約時間下午4:00收盤，標普500指數上漲1%，報2,995.68點。道瓊工業平均指數上漲237.44點，漲幅0.9%，報27,024.8點。那斯達克綜合指數上漲1.2%，報8,148.706點。

台灣加權股價指數昨天漲44.85點，收11,111.80點。台積電大漲1.2%。

以下是台股ADR各股溢價率／折價率

個股 ADR代碼 ADR收盤（換算後） 漲跌幅（%） 台北上市股票收盤價 溢價率（%）

日月光投控ASX 75.61 +0.00 76.80 -1.55

中華電 CHT 111.57 -0.47 112.00 -0.38

台積電 TSM 307.89 +0.96 293.50 4.90

聯電 UMC 13.44 +1.85 13.70 -1.88

*註：匯率依據紐約時間下午6:30的彭博報價