企業財報發威 道瓊大漲237點 標普500指數創四周最高

2019-10-16 06:34 經濟日報 編譯 經濟日報 編譯 劉忠勇 ／綜合外電報導



美國股市周二漲至四周高點，銀行和醫療保健公司率先公布第3季財報，繳出令投資人振奮的成績單。

那斯達克綜合指數大漲逾1.2%，標普500指數三周來首次在盤中突破3,000點。

紐約時間下午4:00收盤，標普500指數上漲29.53點，漲幅1%，報2,995.68點。道瓊工業平均指數上漲237.44點，漲幅0.9%，報27,024.8點。那斯達克綜合指數上漲100.06點，漲幅1.2%，報8,148.706點。

在企業表現方面，嬌生（J&J）上調全年營收和獲利預測。UnitedHealth獲利超出預期，並提高了全年展望。摩根大通第3季財報超出預期，高盛投資銀行業務營收和每股純益低於預期，但股票銷售和交易業務營收優於預期。這四檔股票為道瓊指數貢獻近165點。

此外，兩名歐盟官員表示，英國和歐盟談判代表接近在布魯塞爾達成脫歐協議草案，樂觀預期將在周二午夜前取得突破。

UnitedHealth Group大漲8.2%，引發其他在2020年大選前遭遇政治不利因素打壓的醫保股上漲。Anthem (ANTM)、信諾保險(Cigna Co., CI)和Centene (CNC)均走高。

此外，嬌生上漲1.6%，儘管該公司面臨著沉重的訴訟負擔，仍上調2019年的財測。

摩根大通漲3%，高盛漲0.3%。花旗漲1.4%，之前公布的單季獲利也勝預期。

Allianz Investment Management的高級市場策略師Charlie Ripley表示，「今天市場上充斥著積極的業績消息，表明情況並不像投資人想像的那麼糟糕。」

「在過去幾個月里，我們一直處於一個受消息面推動的市場，」Ripley說，「但最近事態發展有了一些進展，這使投資人能夠將注意力轉向更基本面的東西，比如財報和即將發布的經濟數據。」

迄今已公布業績的34家標普500指數成份股中，88.2%的表現高於市場普遍預期。

全球最大的資產管理公司貝萊德（Blackrock）第3季獲利超預期，因固定收益和現金管理業務資金流入強勁，推動股價上漲2.4%。

將於周三公布財報的美國銀行上揚2.0%，彭博報導，巴菲特的波克夏公司正尋求聯準會（Fed）批准，將美銀持股比率提高至10%以上。