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財報季鳴槍起跑 美股指數漲聲回應

2019-10-16 05:36世界日報 記者張大仁／綜合報導

聯合健康集團(UnitedHealth)財報獲利超過分析師平均預期值達每股13分...
聯合健康集團(UnitedHealth)財報獲利超過分析師平均預期值達每股13分，股價大漲8.16%。（美聯社）
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由於企業財報季強勢起跑，美國股指15日大幅上漲。

道瓊工業平均指數上漲237.44點或0.89%收2萬7024.8點，為9月19日來首度站上2萬7000點；史坦普500指數上漲29.53或1%收2995.68點；那斯達克綜合指數上漲100.06點或1.24%收8148.71點。史指離歷史最高水平僅約1%。

The Earnings Scout CEO瑞奇(Nick Raich)說：「媒體大概早就忘了市場空頭的警示，說我們正處於獲利衰退之中。」到目前為止，已有34家史指成份股公布第三季財報業績。The Earnings Scout數據顯示，其中有29家超出分析師的預期。

摩根大通(J.P. Morgan Chase)股價上漲3.01%至歷史高點。該公司的營收也創下新紀錄，主要得益於房貸、車貸以及信用卡業務。

道指另一支成份股聯合健康集團(UnitedHealth)財報獲利超過分析師平均預期值達每股13分。不斷成長的藥房營收使該公司業績得到提升。聯合健康還提高了其全年獲利展望，股價大漲8.16%。

與此同時，嬌生公司(Johnson & Johnson)第三季財報因癌症和其他處方藥銷售的增加而成長。這些數字讓該股上漲1.62%。

Informa Financial Intelligence市場策略師諾曼(Ryan Nauman)說：「這是財報周期一個好的開始，但是隨著更多跨國企業、製造商和科技公司陸續發布財報，我認為將會出現激烈震盪。」「相信最終將超過市場預期，但如果這種獲利衰退本季繼續延續，我不會感到驚訝。」

在15日之前，市場對企業財報季的總體預期不高。接受FactSet調查的分析師預計，史指獲利將同比下降4.6%。

Yardeni Research總裁兼投資長亞德尼(Ed Yardeni)認為這些期望可能太低，分析師「傾向於在財報季開始前幾周過分悲觀。相反地，這意味著當實際結果超出預期時，獲利數字往往會『高掛』。」

Netflix、IBM和美國商銀訂於16日發布財報。

華爾街也受惠於英國脫歐方面的正面消息。《彭博》報導，英國與歐盟間談判正在接近達成英國脫歐協議草案。報導發布後，全球股市暴漲，而美股也觸及盤中高點。歐盟談判代表巴尼爾(Michel Barnier)也表示，本周有可能達成協議。

英國脫歐歐盟癌症華爾街
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