巴隆周刊：iPhone 11好景恐是曇花一現

2019-10-16 02:04 經濟日報 編譯 經濟日報 編譯 黃嘉洵 綜合外電



投資人對iPhone 11系列銷售信心漸增，促使蘋果股價上月逆勢勁漲7.8%，但分析師認為這股態勢難以延續。蘋果股價15日早盤連續第二天在平盤上下狹幅波動，相較之下道瓊等主要大盤指數皆漲逾1%。

巴隆周刊（Barron's）報導，首先、也是最重要的一點，比起去年同樣定位的iPhone XR，蘋果將基本款iPhone 11的定價調降約7%。即便降價能提振需求，卻有損未來獲利。

其次，蘋果今年推出iPhone 11系列的時機，比去年iPhone XR提早五周。瑞士信貸分析師Matthew Cabral 14日說：「今年iPhone 11系列全部一次登場，相較於去年XS/Max和XR分批上市，因此也會扭曲與去年同期的比較結果」。

今年iPhone 11系列銷售模式，在諸多方面類似2015年推出的iPhone 6S系列。iPhone 6S為前一年手機的升級版且外觀上變化不大，這點如同iPhone 11。蘋果當年9月在該系列上市後也宣稱：「iPhone 6S和iPhone 6S Plus極為熱銷，打敗蘋果史上其他機型首周銷售業績。」

蘋果無能延續iPhone 6S上市初期優於預期的銷售業績，在2016年4月公布財報時交出銷售下滑且獲利未達預期的成績。

鍳於此，美國證券公司Rosenblatt分析師張軍（音譯）預測，iPhone明年上半年的銷售恐怕會下滑。他認為蘋果也會面臨像iPhone XR在今年初須打七折以拉抬銷售的窘境，「我們預測自10月的熱銷盛況後，蘋果將削減iPhone 11 Pro和Pro Max的產量。蘋果將難以在2020年提振iPhone銷量。」蘋果則未對此回應。