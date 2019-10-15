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道瓊漲破27000 企業財報亮麗

2019-10-15 23:21經濟日報 編譯余曉惠／綜合外電

美國企業財報亮麗，帶動美股道瓊工業指數15日早盤漲逾300點，站上27,000點整數關卡。

美股三大指數漲逾1%，都站上最近三周以來新高，道瓊指數報27,106.87點。企業財報捎來好消息，摩根大通第3季財報優於市場預測，嬌生和UnitedHealth財報也優於分析師所料。

摩根大通第3季財報優於市場預測。路透
摩根大通第3季財報優於市場預測。路透
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