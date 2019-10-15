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美元走強、失業率創50年來新低，但美國經濟其實正在「半衰退」？

2019-10-15 16:25商業周刊 楊少強／商業周刊

美國經濟已現疲態，為何美元仍上漲、失業創新低？這和全球大環境以及美國就業結構有關...
美國經濟已現疲態，為何美元仍上漲、失業創新低？這和全球大環境以及美國就業結構有關。路透
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什麼是現在市場最熱門的交易？答案是做多美元。雖然美國景氣不佳，美元指數仍創兩年新高，因為美元資產風景獨好；然而實體經濟烏雲密布，卻是美元能否續漲的最大變數。

10月初美國公布製造業採購經理人指數，創10年新低，這意味著製造業景氣下滑，市場對美國經濟的擔憂日增。彭博新聞網稱：「美國這個全球最大經濟體正在減速。」瑞士信貸稱，美國經濟已處於「半衰退」狀態。

儘管景氣不佳，聯準會Fed）下半年至今也已降息兩次，美元匯價仍逆勢走高。近來美元指數逼近100大關，上次破百已是兩年前的事。《路透》10月初對50位外匯分析師調查，三分之二認為美元漲勢還會持續6個月；最新公布的美國失業率3.5％，也創半世紀以來最低

3大助因，美元形勢大好

美國經濟已現疲態，為何美元仍上漲、失業創新低？這和全球大環境以及美國就業結構有關。首先，美元指數漲，要拜其他貨幣走弱之賜

美元指數乃是用「一籃子貨幣」加權計算得出的美元匯價，當中比重最高者就是歐元。因此只要歐元一走弱，美元指數就應聲上漲。

近來歐元區景氣不佳，一是因為龍頭德國失速。最新數據顯示，德國工業訂單連續15個月下滑。《金融時報》引述德國央行報告稱「德國經濟恐將步入衰退。」

二是貿易戰。除了中美之爭，近來美國將對歐盟的飛機、農產品加徵關稅。摩根資產管理策略師沃德（Karen Ward）統計顯示，進口加出口金額占歐洲經濟比重78％，遠高於中國的38％、美國的27％，他的結論是：「歐洲受到貿易戰打擊會比中、美更大。」

在這些衝擊下，歐元區前景並不樂觀，今年以來歐元兌美元已貶值4％，美元指數因此應聲上漲。

至於日圓與英鎊，分居美元指數第二、三大成分。對日本來說，貿易戰導致全球環境惡化，日本消費者信心指數在8月份創近5年新低；英國則因脫歐不明拖累經濟活動，今年第二季出現6年來首次經濟負成長。在日圓、英鎊疲軟下，更助攻美元指數高升。

美元指數上漲的第二原因，是美元資產風景獨好。聯準會近來雖兩次降息，卻無礙美元漲勢，這是因為德、日債券殖利率已跌入負值，十年期美債殖利率仍高於1％，成為市場稀有的正報酬率債券。

美國利率水準較高，意味著美元資產報酬率也高於其他幣別資產。據美銀美林統計，如今擁有正報酬率的投資級公司債，95％來自美國。在負殖利率債充斥下，擁有正報酬率的美債受國際資本追捧，美元指數因而高漲。

第三個原因是避險。如今在貿易戰、政治民粹當道下，投資者都在尋找避險工具。傳統的避險資產為黃金與日圓，但它們都有普及性不足的弱點。相較之下，美元是國際交易的基礎，從原油、黃金到各式大宗物資，皆以美元計價。如今恐慌情緒蔓延全球，持有美元意味著能走遍天下，因此被投資者視為避險的安全選擇。

雖然美元形勢看似大好，但美國經濟是否會衰退，卻是影響其走勢的重大變數。

聯準會若重啟量化寬鬆，美元指數將跌至逾一年新低

首先，美國製造業不景氣，失業率卻創50年新低，這是因為製造業只占就業人口一成出頭。據美國勞動統計局估算，未來10年這個比重將進一步下降，因此「美國製造」式微是大勢所趨，這也證明川普用貿易戰振興製造業毫無用處。

相較之下，服務業占就業人口將突破8成，這才是美國就業人口主力。野村投信認為，雖然美國製造業採購經理人指數已降到50以下，但非製造業的指數仍有52，所以災情並沒有蔓延到服務業。

據野村投信統計，美國零售實體店面一直關，但就業人數仍增加2％，表示電子商務需要更多物流等人力；另外醫療保健業就業人口增加36％，表示人口老化相關行業有強勁的人力需求，這就是美國經濟看似不佳，失業率卻能創50年新低的原因。

但這卻無法掩蓋美國實體經濟在減速的事實。著名債券投資機構、太平洋資產管理公司（PIMCO）執行長樂文禮（Emmanuel Roman）10月初就預估，貿易戰恐將使美國陷入衰退。

在這種趨勢下，摩根士丹利外匯策略負責人雷戴克（Hans Redeker）預估，美國聯準會若回應市場呼聲，重啟量化寬鬆救經濟，美元指數將跌至逾一年新低；野村投信也認為，當前美元已非常貴，美元再升值的空間並不大。

金融表現、就業數據都是以實體經濟為基礎。若實體經濟不振，金融與就業宛如無根浮萍，遲早也將沉淪。美國實體經濟能否逃離衰退命運？這才是美元及失業率能否持續亮眼的最大變數。

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※本文由商業.com授權刊載，未經同意禁止轉載。

實體經濟失業聯準會德國美元Fed貿易戰歐元區降息
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