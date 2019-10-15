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讓庫克喊不舒服、支付巨頭「取消好友」，臉書幣大敗退，問題在4個不可控危機

2019-10-15 16:11商業周刊 蔡靚萱／商業周刊

10月14日，臉書幣將召開聯盟會議的前夕，包括PayPal、萬事達卡、威士（Vi...
10月14日，臉書幣將召開聯盟會議的前夕，包括PayPal、萬事達卡、威士（Visa）卡以及eBay等大咖，全都宣布退出。 路透
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今年6月18日，臉書（Facebook）公布臉書幣Libra的發行計畫，洋洋灑灑找了27家創始合作夥伴。但就在10月14日，臉書幣將召開聯盟會議的前夕，包括PayPal、萬事達卡、威士（Visa）卡以及eBay等大咖，全都宣布退出。

「成員中規模最大的幾家金融業者，都退出了。」《華爾街日報》評論，這讓臉書幣發起聯盟元氣大傷。

其實，早在計畫發布之初，包括美國聯準會、歐洲央行，都對臉書幣將如何防洗錢、防止逃漏稅以及處理資安與隱私問題，表示疑慮。尤其，臉書的社群網站本業，正出現資料被濫用、被俄羅斯用於影響美國大選等醜聞，更讓爭議受到高度矚目。

「為什麼（幾乎）所有人都恨臉書幣？」《彭博》（Bloomberg）刊出的分析稿，用了這一斗大的標題，該文認為，防洗錢等問題，只是監管單位反對的第一層原因，真正關鍵是，臉書幣不只一腳踏進央行的轄區，還威脅了整個金融產業。

臉書幣是建立在區塊鏈架構上的加密貨幣，與目前全球最大加密貨幣比特幣的主要差異在於，比特幣背後並沒有實體資產支撐、價格波動高，但臉書幣屬於「穩定幣」（stablecoin），它持有一籃子貨幣，包括美元、歐元、英鎊、日圓以及美國公債等，做為穩定機制。原理如同各國央行藉由持有外國債券、黃金儲備來當作發行貨幣基礎。

聯盟官方形容，使用臉書幣，轉帳將像傳簡訊一樣方便，但實際影響不僅於此。曾任國際貨幣基金（IMF）副總裁的北京清華大學國家金融研究院院長朱民，就發表長文分析，臉書幣將為金融市場帶來4大顛覆：

1.顛覆傳統與電子支付

受威脅者：信用卡、LinePay

區塊鏈架構下的臉書幣，支付速度比傳統轉帳更快、成本更低，能用便宜成本跨國匯款，這一來，將直接和傳統支付服務商萬事達卡、威士卡競爭。也跟PayPal、微信、LinePay與台灣在地的街口支付等業者競爭。

這也是為什麼，萬事達卡、威士卡、PayPal一開始就選擇加入創始聯盟。打的算盤是：如果臉書幣真的顛覆了傳統支付生意，先卡位就不會被淘汰。

2.顛覆國際貨幣體系

受威脅者：美元

目前世界貨幣體系非正式的盯住美元，已經衍生出許多問題。由於新興市場金融穩定度受到美元波動影響甚巨，2008年美國發生的金融海嘯蔓延全球後，各國央行開始討論設立涵蓋一籃子貨幣的「超主權貨幣」，以替代美元角色，但進展有限。

臉書幣的設計，儼然是數位版的超主權貨幣，未來將很可能與美元直接競爭。彭博分析，在全球27億臉書用戶中，只要有1/3使用臉書幣，人數就比使用美元的還多了。不過，由於人民幣並沒被臉書幣納入持有的一籃子貨幣清單，朱民認為，未來也可能因為臉書幣將大量美元納入儲備資產，反而更加強美元的霸權地位，削弱了人民幣的影響力。

3.顛覆全球貨幣政策和金融穩定

受威脅者：各國央行

一旦臉書幣成為數位超主權貨幣，那麼發起聯盟就搖身成了數位央行，對各國央行的監管權與貨幣政策效果造成威脅。因為，在一些高通膨率的國家如委內瑞拉，把錢換成臉書幣，可能成為人們保值的方法。而臉書幣提供便宜、快速的跨境交易，也對現行外匯管理帶來挑戰，如果有一天，哪個國家的本地貨幣因危機貶值，人民將有強大誘因把資產兌換成臉書幣，這一來，將加速金融風暴擴大、擴散。

台灣中央銀行特別在今年9月的理監事會後，發布了對臉書幣的看法，強調臉書幣一旦壯大，將讓民眾容易以之替代新台幣使用，恐將降低央行實施貨幣政策的效果。

4.顛覆現有的金融生態

受威脅者：銀行、證券等所有金融機構

只要各種日常交易開始用臉書幣定價，自然就會開啟相關存放款、資產管理、貿易融資等金融服務，還能進行證券發行、期貨避險，無所不包，臉書幣等於囊括銀行、股市、債市加金融衍生商品業務，集央行和銀行功能於一身。

歐洲布魯蓋爾（Bruegel）研究所副所長德馬奇（Maria Demertzis）擔憂，這一來，科技巨擘將帶來的大問題就是減少競爭，傷了傳統業者，也抑制金融創新。

「監管單位很可能因擔憂形成全球性、無法被監管的獨占性貨幣，而將之扼殺。」《彭博》評論。

全球主要央行中，對臉書幣反應最為正面的，莫過於中國人行。甫上任人行數字貨幣研究所所長的穆長春，親自到中國知名的音頻學習平台「得到」開課《科技金融前沿：Libra與數字貨幣展望》，創下央行官員在網路開課的首例。

「我們今天為什麼這麼關注Libra，是因為它的能量足夠巨大，能夠攪動整個國際貨幣體系。」他在開課說明中寫著。在他看來，要盡快推出人行版的加密貨幣，才能抵抗臉書幣的侵門踏戶。

英國央行總裁卡尼（Mark Carney）則認為，要解決美元當作全球非正式儲備資產所帶來的亂象，或許可藉由創造「一個盯住一籃子貨幣的跨國穩定幣」，來取代美元的地位，也就是組央行聯盟推出官方版臉書幣。他這個想法，也獲得前IMF執行長、即將出任歐洲央行總裁的拉加德（Christine Lagarde）支持。不過，IMF還沒出手，BIS（國際清算銀行）先聲奪人，已宣布找了瑞士央行合作研發跨國數位貨幣。

換句話說，出手抑制臉書幣後，全球主要央行將可能組成「復仇者聯盟」，推自己版本的加密貨幣。

此外，臉書幣還可能顛覆科技大廠的公平競爭環境。

臉書會員數為全球各網站冠軍，網路廣告營收第2大，由於營收成長已逐漸趨緩，推出臉書幣，有機會在支付與商業應用找到新機會。但臉書已讓廣告收益、財富與權力高度集中，在網路世界擁有獨占的地位，是否將藉此優勢，在金流支付領域也拿下壟斷地位？「我對這做法感到不舒服……，民營公司不該用這種方式奪取權力。」蘋果執行長庫克（Tim Cook）公開表示。

看到這個大局變化的，還有鴻海集團創辦人郭台銘。他創辦的郭台銘學院即將出版專書談臉書幣，他自己更表示，已請了一群國內專家，開發台灣版Libra。他認為，加密貨幣涉及半導體、挖礦等技術，而這些都是台灣的優勢所在，有機會藉此登上世界舞台。放棄選總統的郭董，下一步難道是：讓總統和央行總裁都忌憚的新金融教父？

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※本文由商業.com授權刊載，未經同意禁止轉載。

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