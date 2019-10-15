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這個國家今年3度調漲基本工資 月薪仍不到500台幣

2019-10-15 15:55聯合報 編譯張佑生╱即時報導

委內瑞拉14日宣布調漲基本工資，調幅超過350%，但換算成美元每個月的薪資只有15美元。這已是委國今年第三度調整工資，但是通貨膨脹太厲害，民生物資嚴重短缺，只是杯水車薪。

委內瑞拉經濟凋敝，街頭常出現反政府示威。美聯社資料照片
委內瑞拉經濟凋敝，街頭常出現反政府示威。美聯社資料照片
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委內瑞拉薪資基本工資
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