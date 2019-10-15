親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
哈吉貝肆虐日本
美中貿易戰風雲
諾貝爾獎揭曉
國際焦點
世界萬象
奇聞不要看
全球財經
美國新聞
轉角國際

厄瓜多危機12天：油價大戰，國家自爆前的「奇蹟和解」

無畏大咖成員退出 Libra任命董事會成員

2019-10-15 10:51中央社 倫敦/舊金山14日綜合外電報導

臉書加密貨幣Libra成員相繼退出，稍早又有線上旅遊公司BookingHolding宣布棄守，但Libra支持者不以為意，選出5名成員進入董事會，矢言繼續推進這個數位貨幣聯盟。

Libra協會（Libra Association）選出5人進入董事會，包括負責Libra的臉書主管馬卡斯（DavidMarcus），以及PayU、創投公司安德立森霍洛維茲（Andreessen Horowitz）、區塊鏈公司Xapo HoldingsLimited與非營利組織Kiva Microfunds的代表。

還留在Libra協會的21名成員在瑞士日內瓦舉行了首場會議。協會政策與溝通主管狄斯派特（DanteDisparte）表示：「這是修正，不是挫敗。」

網路旅行社Priceline集團（Priceline GroupInc.）、搜尋引擎KAYAK以及Booking.com的老闆今天證實已退出Libra協會。

Libra 11日才失去全球支付的支持者，金融服務萬事達卡公司（Mastercard）與Visa棄Libra協會而去，線上拍賣與購物網站eBay、數位支付系統Stripe、Mercado Pago也宣布退出。

【愛喝咖啡的您 請進】經典咖啡 獨享 10 杯周周抽

相關新聞

美股下跌 因美中貿易協議的疑慮仍在 也關注本周財報季

2019-10-15 06:58

貿易協議還在打高空 美股震盪走低

2019-10-15 05:05

全球糧食 每年浪費14％

2019-10-15 00:08

亞洲塑膠業者 旺季冷颼颼

2019-10-15 00:08

軟銀金援WeWork 將獲控制權

2019-10-15 00:08

跨國監管機構 盯臉書Libra

2019-10-15 00:08

全球經濟 陷入同步停滯期

2019-10-15 00:05

兩商品行情 透露G2談判端倪

2019-10-15 00:04

星國央行寬鬆貨幣 三年首見

2019-10-15 00:03

美向歐商品加稅 WTO准了

2019-10-15 00:03

美中貿易協議樂觀情緒消退 美股開低

2019-10-14 22:39

美中達初步貿易協議 激勵亞股收紅

2019-10-14 20:05

德國安全規則手冊 將不排除華為供應5G設備

2019-10-14 19:44

夾縫求生 尼泊爾喜迎中國投資

2019-10-14 18:54

全美汽車工會 調高通用罷工工人生活費

2019-10-14 11:53

印度首富搶攻電商市場

2019-10-14 00:17

Uber併智利生鮮外送商

2019-10-14 00:17

Fed買短債…凸顯政治難題

2019-10-14 00:17

美銀行股獲利 分析師看淡

2019-10-14 00:17

小摩：美股和平紅利 看漲10%

2019-10-13 23:30

諾貝爾物理獎揭曉 瑞士與美國三人獲獎

2019-10-08 18:00

卡紹吉逝世一周年 19 NGO聯名促調查

2019-10-02 13:36

史賓塞專欄／新興經濟體的新弱點

2018-08-27 01:38

彭博資訊專欄／OPEC補得了伊朗供給缺口嗎？

2018-05-07 00:31

桑默斯專欄／金融情勢混沌…祝鮑威爾順風

2018-02-06 01:10

彭博資訊專欄／葉奶奶帶來安全感...市場想念

2018-02-04 00:40

彭博資訊專欄／美財長談美元…搞錯重點了

2018-01-29 00:10

伊爾艾朗專欄／美元弱勢 不致衝擊全球復甦

2018-01-20 00:14
看更多

熱門文章

新幹線為何不停橋上躲水劫？ 專家：恐暴露於強風威脅

2019-10-14 12:40

秋颱效應致災 氣象專家：哈吉貝撲日時其實是中度颱風

2019-10-15 07:52

新娘邀前男友出席婚禮 換來一封信害她被趕出家門

2019-10-14 18:37

私募基金、走後門醜聞纏身 南韓法務部長曹國宣布辭職

2019-10-14 13:18

諾貝爾經濟獎得主師生戀 先有後婚

2019-10-14 19:04

影／土侵敘第5天 親土民兵處決庫德族 IS成員趁機竄逃

2019-10-14 14:01

雙人舞？三角戀？川普翻雲覆雨這幾手…以色列喊分手

2019-10-15 08:00

諾貝爾經濟學獎出爐 美法三學者獲獎

2019-10-14 17:55

全球經濟 陷入同步停滯期

2019-10-15 00:05

一家四口變八口！暖男不拆散兄弟姊妹一次領養四個小孩

2019-10-14 12:08

一家連人帶車落水今再尋獲爸爸遺體 哈吉貝已致42死

2019-10-14 14:56

日風災「如海嘯侵襲」 58死210人受傷

2019-10-14 23:54

力挺心腹的文在寅為何准曹國辭？因他家人犯了這項大忌

2019-10-14 23:38

諾貝爾經濟學獎／撒錢有沒有用？以村莊實驗取代官方數據研究貧窮

2019-10-15 00:50

她5年內流產死胎11次 哭喊：我只是想要一個孩子

2019-10-14 16:19

打完二戰蹲博物館 英噴火戰機再升空 19日來台灣

2019-10-15 10:00

北京拿簽證要脅阻美議員訪台 代表團：霸凌國會

2019-10-14 15:48

抱錯小孩竟要求別換回 最後釀悲劇一場

2019-10-14 17:21

別人闖禍還得幫忙賠償！日本過去5年幫美軍埋單近億元

2019-10-14 23:42

颱風哈吉貝襲日 NHK：增至56死仍有15人失蹤

2019-10-14 21:47

諾貝爾經濟學獎3得主 都來自美國名校

2019-10-14 21:35

美宣布裁制土耳其三位部長 將鋼鐵關稅提高到50%

2019-10-15 06:34

鳳梨罐頭超過保存期限5年 打開一看竟成泡水輪胎

2019-10-14 21:57

約校花被笑太肥受打擊 157公斤男減掉60公斤變猛男

2019-10-14 17:50

虐待性侵200童最小僅6個月 「史上最恐怖戀童魔」獄中遭刺斃

2019-10-15 10:54

颱風襲日至少43死16失蹤202傷 河川潰堤如海嘯

2019-10-14 17:11

諾貝爾經濟學獎／夫妻檔得主 師生戀同赴印度修成正果

2019-10-15 00:56

美國撒手 庫德人誰來幫？

2019-10-14 19:08

英女王御座致辭 首重10月31日脫歐

2019-10-14 20:14

又怪別人！川普：庫德族故意放走IS囚犯

2019-10-15 08:29

對抗貧窮 3人摘諾貝爾經濟學獎

2019-10-15 00:42

2019年諾貝爾經濟學獎出爐 美法三學者摘桂冠

2019-10-14 17:57

貿易協議還在打高空 美股震盪走低

2019-10-15 05:05

影／印尼閱兵驚魂！直升機低空飛過 氣旋吹倒觀禮台

2019-10-14 14:20

美股下跌 因美中貿易協議的疑慮仍在 也關注本周財報季

2019-10-15 06:58

颱風哈吉貝暴雨 日本防洪地下神殿全面啟動

2019-10-14 18:00

日本風災35死 遊客怨缺外文訊息

2019-10-14 12:38

颱風哈吉貝肆虐 東京1避難所拒街友惹議

2019-10-14 12:57

無辜坐牢19年 澳男獲賠1.5億元

2019-10-14 17:45

分析師：美中貿易戰只是休兵 第一階段協議不牢靠

2019-10-15 03:50
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top