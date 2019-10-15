無畏大咖成員退出 Libra任命董事會成員

2019-10-15 10:51 中央社 倫敦/舊金山14日綜合外電報導



臉書加密貨幣Libra成員相繼退出，稍早又有線上旅遊公司BookingHolding宣布棄守，但Libra支持者不以為意，選出5名成員進入董事會，矢言繼續推進這個數位貨幣聯盟。

Libra協會（Libra Association）選出5人進入董事會，包括負責Libra的臉書主管馬卡斯（DavidMarcus），以及PayU、創投公司安德立森霍洛維茲（Andreessen Horowitz）、區塊鏈公司Xapo HoldingsLimited與非營利組織Kiva Microfunds的代表。

還留在Libra協會的21名成員在瑞士日內瓦舉行了首場會議。協會政策與溝通主管狄斯派特（DanteDisparte）表示：「這是修正，不是挫敗。」

網路旅行社Priceline集團（Priceline GroupInc.）、搜尋引擎KAYAK以及Booking.com的老闆今天證實已退出Libra協會。

Libra 11日才失去全球支付的支持者，金融服務萬事達卡公司（Mastercard）與Visa棄Libra協會而去，線上拍賣與購物網站eBay、數位支付系統Stripe、Mercado Pago也宣布退出。