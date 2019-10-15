美中貿易協議前景疑雲重重打擊商品市場 金價上漲

2019-10-15 08:26 經濟日報 編譯 經濟日報 編譯 劉忠勇 ／即時報導



油價創兩周最大跌幅，市場擔心最近的美中貿易談判最終不會帶來協議。金價走高，鈀金再創新高。2019年倫敦金屬交易所中表現最好的鎳周一創三年來最大跌幅。以下是整理自彭博的大宗商品行情：

●油價下跌

紐約原油期貨周一下跌2%。華盛頓和北京上周做出一些讓步，達成部分貿易協議，但中國表示希望本月舉行進一步談判，以確定被川普稱為「第一階段」貿易協議的細節。

Strategic Energy & Economic Research總裁Michael Lynch說：「看跌的動力來自於中美貿易談判可能不會達成的協議，」儘管最近幾個月石油供應面臨威脅——包括沙烏地阿拉伯石油設施遇襲，但投資人關注貿易談判的不確定性和疲弱的全球需求前景。

紐約商業交易所西德州中級原油（WTI）11月期貨跌1.11美元，結算價為每桶53.59美元。 WTI上周上漲3.6%。倫敦ICE歐洲期貨交易所布蘭特原油12月期貨跌1.16美元，報59.35美元。

●金價上漲；鈀金創新高

金價三個交易日以來首次走高，中國官員仍然希望敲定上周美中官員口頭協議的細節內容，一位歐盟官員說，他不認為歐盟和英國可以在領導人峰會前達成協議。

紐約Comex 12月交割的黃金上漲0.6％，結算價報每英兩1,497.60美元，上周下跌1.6％紐約商品交易所鈀期貨一度上漲1.1％，至每英兩1,688.60美元，創下歷史新高。

德國商業銀行分析師Daniel Briesemann周一在電話中說：「我們離達成協議還差很遠，這反過來又將支持黃金，金價至少可以彌補上周五的一部分或大部分失地。」

●基本金屬：鎳創三年來最大跌幅

鎳價重挫5.7%，收於每噸16,550美元，為2016年3月以來最大跌幅。倫敦市場銅價上漲；鉛和鋁下跌，而錫和鋅近持平。

凱投宏觀的Neil Shearing發布電郵報告說，「貿易戰顯然阻礙了經濟成長，但它只是打壓全球經濟的幾個因素之一。」「美國和中國早些時候緊縮政策的滯後效應，歐洲汽車業的問題以及電子業的庫存周期問題都對經濟成長造成了更大的拖累。」