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蘋果向騰訊發送大陸用戶瀏覽數據 向中國低頭再遭議論

2019-10-15 07:41經濟日報 編譯劉忠勇／即時報導

蘋果公司（Apple）在中國營運的方式再度遭到批評，這次是將包括IP位址在內的網路瀏覽數據發送給騰訊。

蘋果已有兩年將數據發送到騰訊，這是iPhone和iPad安全功能的一部分，若網站為惡意或不安全，該功能會在用戶下載之前發出警告。蘋果依據已知存在問題的名單來查核網址。這份名單由騰訊為中國大陸的用戶進行維護，而Google則負責包括美國在內的其他地區。

在較新版本的iOS作業系統中，蘋果稱該功能「可能還會記錄你的IP地址」，即可能會向騰訊提供用戶位置等數據。

約翰霍普金斯大學密碼學家兼教授Matthew Green說在網誌寫道，「我們應該被告知這種變化，並可以此做出選擇」， 「用戶應在蘋果將此功能放入產品知道這些變更，才能指望千百萬客戶信任他們。」

這不是蘋果第一次與中國業者合作處理當地資料而受抨擊。2018年，蘋果和雲上貴州合作，將大陸用戶的的iCloud資料儲存在大陸。此外，蘋果最近從香港和澳門出售的產品移除青天白日滿地紅的表情符，還下架了追蹤香港警察的應用程式。蘋果表示，在上述兩種情況下都是在遵守當地法律。

蘋果在聲明中說，此功能保護用戶隱私和用戶數據。檢查是發生在產品上，實際的網址永遠不會與騰訊及Google共享。蘋果還表示，此功能在預設處於啟用狀態，但可以關閉。

蘋果公司（Apple）在中國的營運方式再度遭到批評。路透
蘋果公司（Apple）在中國的營運方式再度遭到批評。路透
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