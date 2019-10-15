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美股下跌 因美中貿易協議的疑慮仍在 也關注本周財報季

2019-10-15 06:58經濟日報 編譯劉忠勇／即時報導

美國股市下跌，美中貿易磋商後的不確定性壓抑市場信心，同時投資人把關注焦點轉向周二陸續公布的企業第3季財報。美國債市因哥倫布日休市。

標普500指數周一呈現震盪，中國官方似乎給川普誇耀的貿易協議潑了冷水，知情人士透露，中國希望敲定貿易協議細節，然後再簽署。

紐約時間下午4:00收盤，標普500指數下跌0.1%，至2,966.15點。道瓊工業平均指數下跌29.23點，跌幅0.1%，至26,787.36點。那斯達克綜合指數下跌0.1%，至8,048.65點。

許多投資人注意到，有關知識產權等關鍵問題的細節仍不明朗，協議仍有可能失敗。分析師表示，中國官方媒體在描述兩國初步協議時的語氣要謹慎得多，這加劇了投資人的懷疑。

美國財政部長米努勤周一表示，如果12月15日前未能與中國達成貿易協議，可能屆時會對新一輪中國輸美商品加徵關稅。

NovaPoint投資總監Joseph Sroka表示，中國方面的承諾似乎要比周五暗示軟一些， 由於今日債市休市，股市交投清淡，這是在周二財報風暴來臨前的平靜。

美股交易清淡，許多銀行和固定收益交易櫃台因哥倫布日休假一天。分析師表示，當周二恢復正常交易活動後，投資者的注意力將轉移到包括高盛集團和花旗集團在內的公司發布的財報，以及美中貿易關系的進展。

部分能源股受壓，Cimarex Energy下跌1.5%。Devon Energy跌1.5%。

慧與(HPE)上漲4.2%，分析師將這檔股票調升至與大盤一致。

Nike漲1.1%，美銀美林將該公司評級從「表現不及大盤」上調為「中性」。

美國企業第3季財報季將在周二拉開序幕，預計美國主要銀行獲利將下降1.2%，較上年同期是三年來首次下降，部分受累於低利率和貿易緊張局勢。

投資人認為，中國方面對貿易協議的承諾似乎要比上周暗示軟一些。美聯社
投資人認為，中國方面對貿易協議的承諾似乎要比上周暗示軟一些。美聯社
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