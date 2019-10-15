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貿易協議還在打高空 美股震盪走低

2019-10-15 05:05世界日報 記者張大仁／綜合報導

對美中貿易協議的最新擔憂浮現，股市震盪小跌。（美聯社）
對美中貿易協議的最新擔憂浮現，股市震盪小跌。（美聯社）
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由於圍繞美中貿易協議的最新擔憂浮現，美國股市震盪小跌。

道瓊工業平均指數下跌29.23點或0.11%收26787.36點。史坦普500指數下跌4.12點或0.14%收2966.15點，那斯達克綜合指數下跌8.39點或0.1%收8048.65點。

知情人士透露，中國希望在簽署川普總統11日宣稱「非常重要的第一階段協議」之前進行更多的談判。但是，尚不清楚會在北京還是華盛頓談判。《彭博》報導了這項消息。

作為第一階段協議的一部分，中國將採購400億至500億元的美國農產品。中國還同意解決美國所提對知識產權的擔憂。作為回報，美國同意取消原定於15日生效的關稅調升。

Glenmede私人財富資訊長普萊德(Jason Pride)說：「由於仍然存在許多懸而未決的問題，對休戰的質疑將持續到2020年。」「很有可能，這些問題將在總統大選前以某種形式再次出現，也許是以新的關稅威脅或針對個別中國企業的行動形式出現。」

川普表示，第一階段協議成功達成，但中國對結果的描述卻略而不提。中國官方媒體說，雙方都取得「實質性進展」，但在描述結果時並沒有使用「協議」這個字。

Spartan Capital Securities首席市場經濟學家卡迪洛(Peter Cardillo)表示：「投資人對這項協議交易開始重新思考。」「即使談判取得突破，但沒有簽署任何協議。」

財政部長米努勤(Steven Mnuchin)14日說，儘管上周雙方都取得「實質性進展」，但該協議仍「須落實於文件」。他還表示，如果屆時仍未達成協議，則12月對中國產品提高加徵關稅稅率將如期實施。

自2018年初以來，全球兩大經濟體對彼此價值數千億美元的商品加徵關稅，重擊金融市場，並使商業和消費者信心惡化。

投資人也為財報季的開始做好準備，許多大型銀行定於15發布財報。花旗集團、高盛集團、摩根大通集團和富國銀行都將公布上季業績。

FactSet數據顯示，分析師預計史指第三季獲利將同比下降4.6%。

National Securities首席市場策略師霍根(Art Hogan)說：「這將是一條坎坷的道路。」「我們看到的業績較去年低落，也因為全球經濟增速放緩。」

川普北京華盛頓摩根

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