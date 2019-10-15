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怕太「塑」落伍 樂高想推出租服務

2019-10-15 04:32經濟日報 編譯黃嘉洵 綜合外電

樂高（LEGO）正考慮向樂高迷推出其彩色塑膠玩具的租賃服務， 顯示隨著消費者追求更環保的產品，企業的傳統商業模式也正面臨轉型壓力。

金融時報報導，樂高副總裁布魯克斯（Tim Brooks）表示，這家全球最大的玩具公司「完全不會排斥」產品租賃計畫的構想，「但這必須取決於『價值主張』（value proposition）」，要考慮到對顧客的價值，而且也可能遭遇「一些技術阻礙」，包括樂高模組的複雜程度，有些套組包含上千塊積木。

他強調，從消耗最少資源並創造產品最高價值的出發點來看，出租計畫僅是其中一個構想，而且許多想法可能「從不會實現」，樂高目前也還沒有試行出租計畫的規畫。該公司上周推出Replay活動，鼓勵民眾將二手樂高積木捐給美國孩童慈善機構。

由於樂高的產品大量使用塑膠製品，因此面臨的永續環保壓力與日俱增。該公司已承諾，會在2030年以前逐步淘汰塑膠製品，但除了以花草與樹木生產替代方案上取得小幅突破之外，樂高迄今仍還沒找到能提供「離合力」的塑膠替代品（離合力可以讓積木輕易扣緊並分開）。

不過，布魯克斯這番言論，也反映出傳統製造商對於租賃服務的潛在機會愈發感興趣，這不僅能改善企業的環境影響力，還能創造新的營收來源。企業永續發展委員會（BSDC）估計，製造業永續經營帶來的效益有望在2030年以前攀抵1兆美元。

其他北歐企業早已開始試驗產品出租服務。全球家具零售龍頭宜家家居（IKEA）今年已推出好幾項試驗，在學生與短期外籍勞工之間也初步獲得成功；Volvo推出汽車訂閱服務，涵蓋燃料以外的所有項目，消費者在12個月後也能選擇換車地點。

Ingersoll Rand空調部門Trane更在五年前就推出租賃服務，Trane Europe副總裁Jose La Loggia指出，冷卻設備出租服務的營收已占年營收兩成，且成長速度比產品銷售業務要快得多。

根據艾倫・麥克阿瑟基金會（EMF），租賃模式在各行各業愈來愈常見，像是時尚與汽車業。PA諮詢公司管理顧問David Rakowski表示，租賃模式正促使製造業改變產品的設計思維，進一步減少浪費，「你會想設計可拆解、再製、且能用愈久愈好的產品」。

隨著消費者追求更環保的產品，樂高（LEGO）正考慮向樂高迷推出租賃服務。路透
隨著消費者追求更環保的產品，樂高（LEGO）正考慮向樂高迷推出租賃服務。路透
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