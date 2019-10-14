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夾縫求生 尼泊爾喜迎中國投資

2019-10-14 18:54德國之聲 德國之聲

中國國家主席習近平周六抵達尼泊爾展開為期兩天的正式訪問，他也是20多年來首次到訪加德滿都的中國國家領導人。兩國簽署多項基礎設施建設合作項目協議。

習近平是結束對印度的訪問之後到達尼泊爾的。作為中印兩個大國的鄰居，尼泊爾試圖小心翼翼地在其中尋找平衡。

上一位訪問尼泊爾的中國國家領導人是江澤民，他曾在1996年到訪加德滿都。不過在此期間，其他的中國政治高層代表，比如總理和外長也曾訪問過這個座落在喜馬拉雅山區的內陸國家。

前尼泊爾外交官卡爾基（Tanka Prasad Karki）表示，中國這麼長時間沒有最高領導人訪問尼泊爾，是因為「北京在等待加德滿都成立一個強有力的政府，在過去幾十年裡，毛主義武裝发起的內戰持續，政權更迭頻繁，尼泊爾政局一直動蕩不穩」。

尼泊爾總統班達裡（Bidhya Devi Bhandari）和總理奧利（K.P. Sharma Oli）到加德滿都機場迎接習近平的到來。

執政的尼泊爾共產黨的發言人表示，周日的雙邊會談主要話題包括跨越喜馬拉雅山脈的互聯互通網絡，以及引渡合作等。此外兩國還簽署了修建連接加德滿都和西藏吉隆口岸的鐵路工程項目協議。

尼泊爾當局排除了兩國立即簽署引渡協議的可能性。中國數年來一直敦促尼泊爾簽署相關協議，以改善邊界地區的管理，打擊非法越境行為以及跨國犯罪。

盡管印度在傳統上是尼泊爾的主要盟國，但是中國近年來也加強了在這個貧窮內陸國家的存在，從公路、鐵路到水電站，投資了眾多工程項目。尼泊爾也在2017年加入了「一帶一路」倡議。

據新華社報道，習近平在尼泊爾幾家大報发表署名文章，題為《將跨越喜馬拉雅的友誼推向新高度》。文章中也提到了雙方積極推進「喜馬拉雅立體互聯互通網絡建設」，此外還要擴大人文交流、加強安全合作等。

在加德滿都訪問期間，習近平會見了尼泊爾總統班達爾、總理奧利，以及尼泊爾共產黨聯合主席普拉昌達。奧利在會談中表示，尼方「堅定支持中國維護主權和領土完整」，「堅定奉行」一個中國原則，「堅決反對也決不允許任何勢力利用尼泊爾領土從事反華分裂活動」。

習近平和奧利在會談之後，共同出席了雙邊合作文本交換儀式，涉及互聯互通、經貿投資、邊界管理等多個領域。

據美聯社報道稱，警方從周五起已經逮捕了22人，其中包括一些藏族難民，以阻止他們在習近平訪問期間出來抗議。法新社則援引國際聲援西藏運動（ICT）稱，被捕者當中包括兩名尼泊爾商販，他們在售賣印有雪山獅子旗和西藏獨立標語的背包。

在尼泊爾生活著大約2萬名流亡藏人，但是在北京的施壓之下，共產黨執政的加德滿都政府也開始對藏人活動嚴加管控。

雨涵/葉宣（美聯社、法新社等）

本文章由德國之聲授權提供】

尼泊爾習近平北京江澤民

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