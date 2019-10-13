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不受美國擺佈 俄經長推盧布結算能源出口

2019-10-13 23:13經濟日報 編譯黃嘉洵 綜合外電

為了去美元與擺脫由美元主導的全球金融系統，俄羅斯正試圖以歐元和盧布作為能源出口的結算貨幣。

金融時報報導，俄羅斯經濟部長奧列什金（Maxim Oreshkin）表示，希望透過以盧布作為主要結算貨幣，吸引更多投資人，進而降低美元倉位。

奧列什金說：「盧布很穩定，何不作為全球交易貨幣？我們希望某些時候能以盧布作為（石油與天然氣）交易的結算貨幣。」

莫斯科試圖透過「去美元化」計畫降低美國經濟制裁帶來的風險，財政部的舉債計畫也發行全新以歐元和盧布計價的公債。俄羅斯央行在過去18個月已將持有的美國公債從960億美元減至80億美元。

奧列什金表示，根據本國公債受外資（持有至少29%以盧布計價的公債）追捧的程度，當局能源出口將有能力以當地貨幣結算。

奧列什金說：「歐洲的企業和投資人正買進盧布資產，本國公債市場相當受歡迎，意謂歐洲投資人的資產負債表上已出現盧布計價的資產，因此，能源企業有朝一日能以盧布交易。」他補充：「你有利率為負值的歐元，以及穩定、通膨可預期且利率為正值的盧布，後者沒有資本管制、完全有彈性，且可以自由進出。」

隨著與美國的地緣政治爭端持續延燒，主導俄羅斯經濟的國營石油與天然氣公司早已嘗試其他替代的結算貨幣。Rosneft 9月和10月的現貨招標以歐元計價；Gazprom 3月首次向一家西歐公司出售以盧布計價的天然氣。國營俄羅斯天然氣（Gazprom）去年向歐洲出口價值510億美元的天然氣，國營石油公司（Rosneft）則出口約1.24公噸的石油。

改變油氣以美元計價的模式將對俄羅斯帶來重大改變，可望使今年度的預算盈餘占國內生產毛額（GDP）比重達1.5%，部分受惠於盧布匯率。

奧列什金表示，俄羅斯今年試圖加強與歐盟的雙邊貿易。自俄羅斯2014年吞併克里米亞半島（Crimea）而遭受的制裁後，近幾個月像法國總統馬克宏等歐盟領袖呼籲政治和解，以及與莫斯科恢復商業連結。

圖為俄羅斯經濟部長奧列什金。路透
圖為俄羅斯經濟部長奧列什金。路透
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