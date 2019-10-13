網路50年 網際網路之父有新任務

2019-10-13 14:49 中央社 舊金山12日綜合外電報導



1969年10月29日，美國加州大學洛杉磯分校（UCLA）的柯連洛克（Leonard Kleinrock）教授團隊在如今赫赫有名的「矽谷」，讓一台電腦對另一台電腦「說話」。

那是首次將電腦連線，而那樣的連結，促成了後來的「網際網路」。

網路最初被譽為促進平等與啟蒙的好東西，但發展到現在，卻漸漸浮現出黑暗的一面。

有鑑於此，加州大學洛杉磯分校準備慶祝網路誕生50週年之際，「網際網路之父」柯連洛克也成立了新實驗室，致力一切與網路相關事務，尤其會著重在網路引發意料之外的後果方面。

現在全球約有40億人使用網路，柯連洛克告訴法新社：「某種程度而言，網路民主化了大家。」

「但我們也漸漸了解到，對邪惡的那方而言，網路也是完美的方程式。」

網路百家爭鳴，削弱了溫和的聲音，放大了極端的觀點，充斥仇恨、錯誤資訊和辱罵。

現年85歲的柯連洛克說：「身為工程師，我們思考時不會從惡意行為的角度出發。」

「我以前完全沒注意到社群網路那方面，只是想著讓人們對著電腦講話、讓電腦對著電腦講話，而不是讓人對著人說話。」

新成立的「連結實驗室」（Connection Lab）歡迎機器學習、社群網路、區塊鏈、物聯網等主題研究，著眼點都是遏阻線上惡勢力。

柯連洛克特別感興趣的，是運用區塊鏈技術連結網路上的人事物，從而評量能否信任那些人事物。

比方說，上網看一家餐廳的評論，可以查到撰寫評論者的可靠度。

「這是信譽的網路，會不時更新。」

「挑戰在於怎麼以合乎道德及負責任的方式來做。匿名是兩面刃。」