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英國脫歐延燒！英農場大缺工 數千噸蔬果放到爛

2019-10-13 09:04聯合報 編譯徐榆涵／即時報導

由於英國脫歐的不確定性延續， 英國農場和果園出現大缺工現象，數千噸的蔬果沒人採收，只能眼睜睜看著它們腐爛。

英國衛報報導，占多數園藝勞動力的海外工人由於不願離開歐盟，因此不願來英國或是乾脆提早打包回家。

農民報告上個月缺少30%或更多的勞工，導致一些秋季盛產的農作物包括莓果、蘋果、大豆等，只能被迫留在田地和果園等著發爛。根據貿易雜誌The Grocer報導，一些農民因缺少足夠勞力幫忙採收，只好提前六周關閉農場。

赫里福德郡的藍莓和大豆種植者基恩（Chris Chinn）表示，他將放棄10月分一半的潛在作物，因為他只剩一半的工人。

基恩表示，「農工短缺是對我們的最大威脅。若沒人採收那些不能依靠自動化的農作物像是大豆等，那我們就不能收成，也無法供應給超市出售」。

基恩說，儘管他們已經加強向東歐地區招募人員，並提供更多福利，包括為表現良好的採摘農工提供更高額獎金，並改善農工住宿條件，像是供應免費的無線網路，該農場仍面臨農工短缺問題。

赫里福德郡另一個果園上周表示，由於少了100名採摘人力，他們在短短兩周就損失8萬7千盒的覆盆子。

今年農工短缺狀況是始於2013年的勞工問題中的最新一波，當時英國政府取消季節性勞工簽證計畫; 該計畫是讓農民能從歐盟以外的地區招募採摘和包裝工人。

全國農民工會（NFU）主席阿里．卡博（Ali Capper）說，預期9月勞力短缺會上升至29%。她補充說，由於此問題，上月個有兩、三家企業倒閉。

卡博說，短缺問題是受到政府政策和英國脫歐影響。英國正與德國、丹麥和其他國家競爭，而工人不來英國的原因有很多。

卡博指出，（脫歐後）歐盟公民在英國的自由行動將受限制，加上英鎊貶值（連帶降低潛在的實得薪水），都使海外勞工望而卻步。

英國脫歐使海外勞工卻步，英國農場和果園出現大缺工現象。路透
英國脫歐使海外勞工卻步，英國農場和果園出現大缺工現象。路透
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英國農民脫歐
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