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LINE英文／超零售引爆話題 英語關鍵字解析

2019-10-13 01:36經濟日報 文／羅伊伶 Janet Lo

百貨公司周年慶開跑、雙11購物節引爆銷售…在超零售（super retail）的時代，消費通路（channel）轉移，純實體店面或純電商已逐漸式微。就讓我們透過超零售時代的話題，來學習相關的多益（www.toeic.com.tw）單字吧！

retail 零售

retail在此為名詞「零售」之意，不過它的實用度極高，有動詞、形容詞甚至副詞用法。

retail一字若加上字尾-er則成了retailer「零售商」，而與其對比的「量販商」也是多益常考單字為wholesaler。「零售店」可直接用形容詞型態的retail store描述，「量販店」則稱為wholesale store。

to merge 融合

merge為動詞「融合；合併」之意，除了用在兩件事物的合併上，merge一字也常在多益常考的公司併購情境出現。

而在公司併購的情境中，與merge併用的另一個常考單字是acquire。merge僅是「合併」的意思，與acquire「獲得」是不一樣的，acquire可用來表示有一方「買下」另一間公司的情況；所以中文說的「併購」在英文其實是用兩個不同的單字merge（併）and acquire（購）來表達。

physical 實體的

physical為形容詞「實體的」，除了在商務情境用來形容「實體店面」外，在多益中也常見於醫療情境，可解釋為「身體的；生理的」，常與health併用為physical health「身體健康」。

本文由《English OK》提供

多益電商
【橘世代全新上線】退休前的理財規劃：四原則去除不必要支出

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