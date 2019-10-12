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臉書加密貨幣Libra計畫 萬事達卡、威士卡喊撤

2019-10-12 23:42聯合報 編譯徐榆涵／綜合報導

繼PayPal後，Mastercard、Visa、eBay和Stripe等公司十...
繼PayPal後，Mastercard、Visa、eBay和Stripe等公司十一日宣布，將退出臉書的加密貨幣Libra計畫。 （路透）
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繼線上支付系統PayPal後，兩大信用卡組織萬事達卡（Mastercard）、威士卡（Visa），線上拍賣與購物網站eBay和支付平台Stripe等公司十一日宣布，將退出臉書加密貨幣Libra計畫。英國廣播公司（ＢＢＣ）報導，相關發展對臉書而言無疑是一大打擊。

臉書今年六月宣布計畫推動Libra成為全球貨幣，讓數十億無法使用銀行帳戶的人能透過虛擬貨幣進行交易，不過，這項計畫受到政府監管機構和政界人士的嚴格審視；多數監管機構擔心，若未嚴加監管，Libra恐將損害全球金融體系穩定。臉書執行長祖克柏將於廿三日出席美國國會眾議院金融服務委員會的聽證會，討論Libra有關計畫。監管機構對Libra提出許多疑慮，像是洗錢的可能風險。

主要服務位於拉丁美洲的支付公司Mercado Pago也退出該計畫，這代表最早參與Libra的六家支付相關企業僅剩最後一家PayU。總部位在荷蘭的PayU尚未對此發表評論。

萬事達卡在電子郵件聲明中說：「Mastercard現在決定不會成為Libra協會的成員。」聲明表示，公司還是聚焦其策略與著重方向，以建立全球性普惠金融體系，相信這類倡議可能將帶來益處，公司將持續關注Libra的發行。威士卡發言人也提供類似聲明，宣布將退出聯盟，但未來可能重新加入。威士卡指出，「我們將持續評估，我們的最終決定將受到一些因素左右，包括Libra協會完全符合所有監管期望的能力。」

eBay指出，「尊重Libra計畫。但eBay已決定不再作為創始成員。目前，我們致力於為客戶推出eBay的管理支付體驗」。Stripe發言人則說，公司支持簡化全球支付的目標。「Libra有這種潛力。我們將密切關注它的進展，並在稍後階段繼續與Libra協會合作」。

在這些企業宣布退出前，美國聯邦參議院銀行委員會曾致函數個金融機構，提到如果他們參與新的貨幣計畫，將受到「監管機構嚴密檢視」。

對於這些相繼退出的會員公司，Libra協會表示，「我們感謝他們支持Libra計畫的目標和使命。儘管協會成員的組成可能會隨著時間的推移而增加和改變，但Libra治理和技術的設計原則以及該計畫的開放性，將會確保Libra支付網路保持彈性。」

該協會表示，「我們期待三天後Libra協會理事會的首次會議，並宣布Libra協會的首批成員」。

臉書Libra加密貨幣信用卡祖克柏Visa
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