美中貿易戰和英國脫歐烏雲漸散 衰退訊號轉淡

2019-10-12 21:27 經濟日報 編譯 經濟日報 編譯 易起宇



美國與中國11日談成部份貿易協議，英國脫歐也有突破性發展，讓一項受密切關注的美國公債殖利率利差相隔近三個月後終於轉正，市場對經濟陷入衰退的疑慮減輕，對美國聯準會（Fed）今年的降息預期也轉淡。

美國公債連續第三天被拋售，促使10年期公債和3個月期國庫券的殖利率利差自7月來首次轉正。這項利差在今年3月時轉負，也就是出現俗稱的殖利率「倒掛」或「反轉」，為10年來首見，被認為是美國在未來18個月內將出現經濟衰退的前兆。

美國10年公債殖利率11日最高升抵1.77%，周線收漲約20個基點，3個月國庫券殖利率11日大約為1.66%，兩者的利差達到正10個基點，為5月來最大，8月時曾一度達到負56個基點。

美國與中國11日談成了初步貿易協議，川普政府並表示將延後預定本周實施的加徵關稅。英國脫歐談判出現進展，歐盟也向英國提議可開始進行細節談判。隨著籠罩在全球經濟的烏雲似乎散去，市場交易員已減少對美國聯準會（Fed）進一步寬鬆的押注。

Principal Global Investors首席策略師夏亞表示：「英脫協議應該會提振歐洲的成長展望」；「美國的經濟衰退風險先前主要受美中貿易戰相關的問題所提高，因此這個戰場出現好消息應會降低衰退風險，也會減少Fed降息的必要。」

聯邦基金期貨顯示，交易員現在預估Fed年底前還會再降息約29個基點，本周稍早則預估會降35個基點。