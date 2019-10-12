美中敲定初階協議 股市反應轉淡為何因？

2019-10-12 18:21 經濟日報 編譯 經濟日報 編譯 湯淑君



美中貿易談判11日打破五個月僵局，「原則上」達成迷你版協議，華府將擱置原訂15日對中國大陸進口貨提高關稅的計畫，北京則同意擴大採購美國農產品和其他措施。但股市反應從盤中的熱烈期待轉趨平淡。

巴隆周刊（Barron's）指出，這是因為這項「協議」不僅未觸碰美中貿易紛爭最棘手的核心議題，世界兩大超級強權之間的爭鬥還進一步擴大，從起初的貿易戰、科技戰延伸到資本戰，給美國企業及其股東帶來新挑戰。

美國總統川普宣稱，第13輪貿易談判達成「很紮實的第一階段協議」，接下來可能再磋商一、兩個階段，而有關落實的細節和其他議題仍在喬，或許再費時四、五周，即可以白紙黑字簽訂協議。

依照第一階段協議，中國方面同意採購價值400億至500億美元的美國農產品，並取消金融服務業的外資持股限制。相對地，美國原訂本月中對2,500億美元陸貨關稅從25%提高到30%的計畫暫緩，預定12月生效的關稅則尚未決定是否如期實施。川普並表示，這份協議涵蓋一些智慧財產保護，以及匯率方面的議定事項，但細節不詳。企業主管原先期待這場談判聚焦於著作權和商標權相關議題的智慧財產保護。

美股道瓊工業指數11日（周五）上漲近320點，漲幅為1.2%，以26,816點收盤，盤中氣氛最熱絡時曾大漲517.3點（漲幅1.95%），但在投資人體認到美中談判已無更多進展後，指數在收盤前半小時從盤中高點快速下滑，漲幅隨之收斂。

美中最新協議仍可能瓦解，而且攸關如何為美企創造更公平競爭環境的重大議題仍懸而未決。這些尚待解決的問題包括：減少或取消中國政府對地方企業的補貼；網路盜竊問題；資料流和電腦原始碼的智慧財產保護；以及解決美企在中國被迫技術和授權移轉的問題。

曾擔任美國貿易代表署（USTR）總法律顧問、現為法律事務所Hogan Lovells合夥人的Warren Maruyama說，這項協議「非常初步」，「市場太容易被唬弄了」。

GQG Partners投資長Rajiv Jain認為，美中各自維護己方的利益，雙方歧見仍大，他看不出短期內有達成廣泛協議的希望，市場因這份迷你版協議敲定而上漲，可能提供賣出的機會。

美中貿易戰休兵，固然是好消息，但同時美中角力賽已開啟多條新戰線。美國商務部已把八家中國大陸科技公司加入黑名單，包括臉部辨識系統公司商湯科技（SenseTime Group）和影像監控技術公司海康威視（Hikvision）；美國國務院也對涉及鎮壓穆斯林少數民族的中國官員實施簽證限制；川普政府據說還考慮限制美國資本流入中國大陸，這可能傷害在美國掛牌交易的陸股。

美國非官方機構也觸怒北京。美國職籃休士頓火箭隊主管一則支持香港「反送中」示威者爭民主的推文，過去一周來在中國大陸引燃熊熊怒火，一度斷了美國職籃協會（NBA）觸及大陸數百萬名球名的管道。蘋果和Google也被波及，不得不從自家數位商店下架與香港抗議活動有關的應用程式（App）。這些事件顯示，當西方言論自由理念衝撞中國民族主義時，跨國企業及其股東面臨的挑戰。

顧問公司Stratfor全球分析副總裁Reva Goujon說：「我們已經陷入貿易戰和科技戰，現在又論及資本戰。隨著這些地緣政治裂縫擴大，企業將卡在中間動彈不得。」

Goujon指出，美國加徵關稅的胃口似乎縮小，但同時另尋求運用其他手段打擊中國，從擴大黑名單和簽證限制可見一斑，這些舉措當然引起中國政府強烈反彈。