親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
諾貝爾獎揭曉
美中貿易戰風雲
國際焦點
世界萬象
奇聞不要看
全球財經
美國新聞
轉角國際

禍不單行！日本千葉縣颱風來襲 又遇規模5.7地震

花蓮市區大火持續一個半小時 已延燒8戶仍未控制

美中敲定初階協議 股市反應轉淡為何因？

2019-10-12 18:21經濟日報 編譯湯淑君

美中貿易談判11日打破五個月僵局，「原則上」達成迷你版協議，華府將擱置原訂15日對中國大陸進口貨提高關稅的計畫，北京則同意擴大採購美國農產品和其他措施。但股市反應從盤中的熱烈期待轉趨平淡。

巴隆周刊（Barron's）指出，這是因為這項「協議」不僅未觸碰美中貿易紛爭最棘手的核心議題，世界兩大超級強權之間的爭鬥還進一步擴大，從起初的貿易戰、科技戰延伸到資本戰，給美國企業及其股東帶來新挑戰。

美國總統川普宣稱，第13輪貿易談判達成「很紮實的第一階段協議」，接下來可能再磋商一、兩個階段，而有關落實的細節和其他議題仍在喬，或許再費時四、五周，即可以白紙黑字簽訂協議。

依照第一階段協議，中國方面同意採購價值400億至500億美元的美國農產品，並取消金融服務業的外資持股限制。相對地，美國原訂本月中對2,500億美元陸貨關稅從25%提高到30%的計畫暫緩，預定12月生效的關稅則尚未決定是否如期實施。川普並表示，這份協議涵蓋一些智慧財產保護，以及匯率方面的議定事項，但細節不詳。企業主管原先期待這場談判聚焦於著作權和商標權相關議題的智慧財產保護。

美股道瓊工業指數11日（周五）上漲近320點，漲幅為1.2%，以26,816點收盤，盤中氣氛最熱絡時曾大漲517.3點（漲幅1.95%），但在投資人體認到美中談判已無更多進展後，指數在收盤前半小時從盤中高點快速下滑，漲幅隨之收斂。

美中最新協議仍可能瓦解，而且攸關如何為美企創造更公平競爭環境的重大議題仍懸而未決。這些尚待解決的問題包括：減少或取消中國政府對地方企業的補貼；網路盜竊問題；資料流和電腦原始碼的智慧財產保護；以及解決美企在中國被迫技術和授權移轉的問題。

曾擔任美國貿易代表署（USTR）總法律顧問、現為法律事務所Hogan Lovells合夥人的Warren Maruyama說，這項協議「非常初步」，「市場太容易被唬弄了」。

GQG Partners投資長Rajiv Jain認為，美中各自維護己方的利益，雙方歧見仍大，他看不出短期內有達成廣泛協議的希望，市場因這份迷你版協議敲定而上漲，可能提供賣出的機會。

美中貿易戰休兵，固然是好消息，但同時美中角力賽已開啟多條新戰線。美國商務部已把八家中國大陸科技公司加入黑名單，包括臉部辨識系統公司商湯科技（SenseTime Group）和影像監控技術公司海康威視（Hikvision）；美國國務院也對涉及鎮壓穆斯林少數民族的中國官員實施簽證限制；川普政府據說還考慮限制美國資本流入中國大陸，這可能傷害在美國掛牌交易的陸股。

美國非官方機構也觸怒北京。美國職籃休士頓火箭隊主管一則支持香港「反送中」示威者爭民主的推文，過去一周來在中國大陸引燃熊熊怒火，一度斷了美國職籃協會（NBA）觸及大陸數百萬名球名的管道。蘋果和Google也被波及，不得不從自家數位商店下架與香港抗議活動有關的應用程式（App）。這些事件顯示，當西方言論自由理念衝撞中國民族主義時，跨國企業及其股東面臨的挑戰。

顧問公司Stratfor全球分析副總裁Reva Goujon說：「我們已經陷入貿易戰和科技戰，現在又論及資本戰。隨著這些地緣政治裂縫擴大，企業將卡在中間動彈不得。」

Goujon指出，美國加徵關稅的胃口似乎縮小，但同時另尋求運用其他手段打擊中國，從擴大黑名單和簽證限制可見一斑，這些舉措當然引起中國政府強烈反彈。

Pantheon Macroeconomics亞洲經濟學家Freya Beamish說：「在中國認為主權受到威脅的議題上，北京不能接受被視為向壓力屈服。」他認為，美中緊張關係仍可能持續延燒。

美中達成局部貿易協議，但股市反應相對平淡，反映仍有許多議題未解、疑慮未消。美聯社
美中達成局部貿易協議，但股市反應相對平淡，反映仍有許多議題未解、疑慮未消。美聯社
分享

北京川普
【橘世代全新上線】退休前的理財規劃：四原則去除不必要支出

相關新聞

臉書Libra又受挫 萬事達、Visa退出

2019-10-12 12:50

復古老影集 搶搭串流新商機

2019-10-12 12:48

臉書Libra再受打擊 萬事達、Visa退出

2019-10-12 10:18

雙多加持 蘋果股價創新高

2019-10-12 02:08

60年最強颱襲東京 企業備戰

2019-10-12 01:24

Dyson電動車計畫 喊卡

2019-10-12 01:24

英脫協議現轉機 英鎊強漲

2019-10-12 01:24

國際能源署又降石油需求預測 六個月來第四次

2019-10-12 01:24

伊油輪疑遭飛彈攻擊 油價應聲漲

2019-10-11 23:36

將企業列入黑名單是貿易戰新武器？帶您一次了解

2019-10-11 22:30

文在寅再三感謝這家企業 帶動韓國經濟發展

2019-10-11 22:13

韓日雙邊貿易協商 日本拒絕台灣和歐盟觀摩

2019-10-11 21:13

臉書祖克柏要跟亞馬遜貝佐斯喬帳單

2019-10-11 20:55

面試專問史地知識⋯⋯通訊軟體Slack市值破150億美元，竟是「哲學男」老闆操盤

2019-10-11 15:48

第二代「Mirai」亮相！Toyota強打氫燃料電池車

2019-10-11 14:58

伊朗油輪在沙國吉達外海遇襲爆炸 油價大漲

2019-10-11 14:56

LVMH上季銷售優於預期

2019-10-11 02:23

20家石化業排碳量 占全球35%

2019-10-11 02:23

迅銷獲利創高 展望有壓

2019-10-11 02:23

美股財報季 高盛挑出金雞

2019-10-11 02:23

明年油價…交易商估50美元

2019-10-11 02:23

食品大廠把垃圾變黃金

2019-10-11 02:23

ECB重啟QE 內部歧見大

2019-10-11 02:23

美通膨偏弱 月底降息機率增

2019-10-11 02:23

諾貝爾物理獎揭曉 瑞士與美國三人獲獎

2019-10-08 18:00

卡紹吉逝世一周年 19 NGO聯名促調查

2019-10-02 13:36

史賓塞專欄／新興經濟體的新弱點

2018-08-27 01:38

彭博資訊專欄／OPEC補得了伊朗供給缺口嗎？

2018-05-07 00:31

桑默斯專欄／金融情勢混沌…祝鮑威爾順風

2018-02-06 01:10

彭博資訊專欄／葉奶奶帶來安全感...市場想念

2018-02-04 00:40

彭博資訊專欄／美財長談美元…搞錯重點了

2018-01-29 00:10

伊爾艾朗專欄／美元弱勢 不致衝擊全球復甦

2018-01-20 00:14
看更多

熱門文章

川普宣布 美中已達成第一階段貿易協議

2019-10-12 04:50

61年來最強颱風來襲 日本民眾搶購民生物品

2019-10-12 08:02

「長灘島一條線」台女爆紅 網認證是真的：我朋友被警察叫去開會

2019-10-12 11:32

美中貿易達第一階段協議 川普贏得首場戰役

2019-10-12 06:25

61年來最強颱撲日 哈吉貝創千葉縣民宅數人傷

2019-10-12 10:53

颱風哈吉貝撲日 千葉縣強陣風釀1死5傷

2019-10-12 14:50

這國好狠心！施壓奧運改酷暑辦 不管會熱死人…

2019-10-12 08:00

報復布拉格解除姐妹市關係 傳中國將中斷直航

2019-10-12 07:58

影／哈吉貝今晚登陸關東 日網友拍下「魔界天空」

2019-10-12 17:13

弱勢川普與中國簽「小協議」 符合雙方短期共同利益

2019-10-12 10:49

OL工作12年薪水僅4萬怨「日本完了」 知名企業家回嗆：是妳完蛋了

2019-10-12 10:35

敘利亞境內美軍遭到土耳其砲擊 美嚴詞警告

2019-10-12 07:51

辣妹記者遭球迷出言調戲 她高EQ這樣回網狂讚

2019-10-12 15:04

彭博資訊專欄／川普的好消息在大陸

2019-10-12 01:08

新一輪美中經貿磋商 劉鶴帶習近平口信給川普

2019-10-12 08:08

川普：美中貿易談判 好事正在發生

2019-10-11 22:27

川普：美中簽署貿易協議無需國會批准

2019-10-11 22:39

60年最強颱襲東京 企業備戰

2019-10-12 01:24

一分鐘看懂美中第一階段局部協議要點

2019-10-12 17:32

美以經濟停擺強力制裁相逼 土耳其：將以牙還牙

2019-10-12 08:36

彭博：川普與中國達成的口頭協議 留下一堆疑問與批評

2019-10-12 12:11

中國官媒：中美經貿磋商有進展 但不必太過樂觀

2019-10-12 08:50

美中局部協議在望 道瓊早盤暴漲逾300點

2019-10-11 21:50

將企業列入黑名單是貿易戰新武器？帶您一次了解

2019-10-11 22:30

韓日雙邊貿易協商 日本拒絕台灣和歐盟觀摩

2019-10-11 21:13

美中傳已達局部協議 為貿易戰休兵鋪路

2019-10-12 01:34

氛圍樂觀…川普今晤劉鶴 貿易戰暫休兵？

2019-10-12 00:26

土耳其出兵敘北 川普準備啟動重大制裁

2019-10-12 08:53

雙多加持 蘋果股價創新高

2019-10-12 02:08

可望達成局部協議 川普：美中談判非常順利

2019-10-12 01:13

英脫協議現轉機 英鎊強漲

2019-10-12 01:24

禁爬令將生效！澳洲人搶攀艾爾斯岩 長龍蔚為奇觀

2019-10-12 15:21

股價再創新高！現在的蘋果跟一年前有何不同？

2019-10-11 23:36

電子煙 美學者證實會致癌

2019-10-11 22:39

和平獎得主衣索比亞總理艾比伊 非洲的和平希望之星

2019-10-11 22:18

川普：香港反送中示威很快會自行落幕

2019-10-12 11:45

川普私人律師2手下 機場遭逮

2019-10-11 23:43

川普轉守為攻 大打彈劾悲情牌

2019-10-11 22:31

文在寅再三感謝這家企業 帶動韓國經濟發展

2019-10-11 22:13

向環保看齊 丹麥啤酒品牌推出全球第一瓶「紙瓶啤酒」

2019-10-11 22:46
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top